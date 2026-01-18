Yemeksepeti kuryeleri üç gün iş bırakıyor

Yemeksepeti kuryeleri, daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret talebiyle 18–19–20 Ocak tarihleri arasında iş bırakma kararı aldı. İş bırakma eylemi bugün itibarıyla başladı.

Yemeksepeti'nde "mobbing kuralları"na karşı kuryelerin tepkisi büyüyor

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, kuryelerin üç gün sürecek eylemine destek verdiklerini açıkladı. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, motorlu kurye emekçilerinin aylardır dile getirdiği taleplerin karşılanmadığına dikkat çekti.

Kuryelerin taleplerinin net olduğunu vurgulayan Karaca, şeffaf ücretlendirme, erişilebilir ve adil bir bonus sistemi, mesafe ile ücret arasında hakkaniyetli bir denge, güvenli çalışma koşulları ve karar alma süreçlerine katılım istediklerini belirtti.

Yemeksepeti kuryeleri, bu talepler doğrultusunda 18 Ocak Pazar günü başlayan iş bırakma eylemini 19 Ocak Pazartesi ve 20 Ocak Salı günü sürdürecek.

