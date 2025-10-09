Yekemîn klîba Kirmanckî / Zazakî ya bi hişê çêkirî hat weşandin

Mikaîl Aslan û Cemîl Qoçgîrî ji bo strana xwe ya bi navê "Zê Cemad" a ji albûma xwe ya "Rû bi Rû" klîbek amade kir û wan di klîbê de teknolojiya hişê çêkirî bi kar anî.
Di klîba ku bi çaya li ser agir dest pê dike de, dîmenên xwezayê û mirovan cih digirin. Klîba ku bi Kirmanckî ya "Zê Cemad" ji aliyê Cahît Çeçen ve hatiye amadekirin.
Mikaîl Aslan klîb li ser hesabê xwe yê medyaya civakî bi vê peyamê parve kir:
Muzîkê Zazakî de klîbo verên o pê Hişo Viraşte!— Mikaîl Aslan (@MikailAslan_MA) October 8, 2025
Kilama ke ma pê Hişo Viraste klîb virast "Zê Cemad" a, albumê ma "Rû bi Rû" de ca gêna.
No Viraşte de îmzaya Cahît ÇEÇENî est a.
Wulle ez pê qayîl bîyo 😊
---
Zazaca müzikte ilk Yapay Zeka video klibi !
Rû bi Rû albümümüzde yer alan… pic.twitter.com/Ty62xW1zNS
"Muzîkê Zazakî de klîbo verên o pê Hişo Viraşte!
Kilama ke ma pê Hişo Viraste klîb virast "Zê Cemad" a, albumê ma "Rû bi Rû" de ca gêna.
No Viraşte de îmzaya Cahît ÇEÇENî est a.
Wulle ez pê qayîl bîyo"
Kurmanciya peyama Mîkaîl Aslan: Di muzîka Zazakî de yekemîn vîdyo klîba bi hişê çêkirî!
Me ji bo kilama xwe ya bi navê Zê Cemad a di albûma me ya Rû bi Rû de cih digire, cara ewil bi hişê çêkirî klîbek amade kir.
Vîdyo klîb bi îmzeya Cahît Çeçen e.
Willehî min eciband.
Vîdeo kliba Aslan û Qoçgîrî ev e:
(AY)
*Çavkanî: Hesabê Xê ê Mîkaîl Aslan, Zazakî News, Rûdaw