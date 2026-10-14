Yekem rêzefîlma anîmasyonî ya kurdî: "Pirsên Azad" wê di Zarok TVyê de dest pê bike

Rêzefîlma ku derhênerîya wê Ceren Asik Demîr dike ya bi navê “Pirsên Azad” di 12ê Cotmehê de li ser ekranên Zarok TV yê dest bi weşanê dike. Dûblaja rêzefîlmê bi temamî Kurmancî û dîmenên wî bi alîkarîya hişê çêkirî hatiye çêkirin.
Anîmasyon dê her hefte bi beşeka nû were pêşberî bîneran. Rêzefîlm ji bo zarokan hatiye amadekirin û lehengê bimeraq Azad, bi saya pirsên ku ji jiyana rojane, ji civaknasiyê heta stêrnasiyê, ji felsefeyê heta fîzîkê deriyên qad û dîsîplînên cuda vedike.
Di vê rêwîtîyê da ku ji kolanên kevir yên Mêrdînê heta Pira Malabadê, ji Baxçeyên Hewselê heta kûrahîyên fezayê dirêj dibe. Rêzefîlm li şûna bersivên amade, temaşevanan vedixwîne ku ew pirsan û lêkolînê bikin û li bersivên xwe bigerin.
"Rojhilat û Rojava bi hev ra diaxive"
Di rêwîtîya Azad da el-Bîrûnî û Lévi-Strauss, Îbn Xeldûn û Durkheim, Îbn Heysem û Newton li kêleka hev dipeyivin. Rêzefîlm dîroka zanistê bi awayekî yek-navend û yek-deng rave nake. Ew, nîşanî temaşevanên ciwan dide ku erdnîgarîya wan jî tevkarîya zanistê kirîye.
"Çîrok bi hişê çêkirî hatîye xêzkirin"
Dîmenên projeyê bi amûrên hişê çêkirî hatine çêkirin. Senaryo, montaj, dûblaj, muzîk û mîksaj jî bi temamî bi keda mirovan hatîye amadekirin. Ekîba projeyê, hişê çêkirî wekî amûrekê dibîne ku astengîya li pêşîya çêkirina anîmasyoneka bikalîte ya bi zimanekî bidezawantaj ji navê hiltîne .
‘Meraqa bi zimanê dayikê’
Rêzefîlm ji cihekî hêsan dide rê, berhemên ku zarokên Kurdîaxiv bikarin bi zimanê xwe zanistê keşf bikin, pir kêm in. “Pirsên Azad” armanc dike ku bi Zarok TVya ku bi salan e bi zimanê zarokên Kurd weşanê dike, vê valahîyê hinekî dagire. Derhêner Ceren Asik Demîr di derheqê rêzefîlmê de wiha dibêje: “Her zarok bi pirsan mezin dibe; me jî xwest ku zarok bi zimanê xwe yê dayikê li bersivên van pirsan bigerin. Hêvî dikim ku meraqa Azad bibe meraqa her zarokê li ber ekranê.”
Her wiha qonaxa sêwirana dîtbarî û anîmasyonê ji alîyê derhêner Ceren Asik Demîr û Erdal Tîmûr ve hatîye birêvebirin. Senaryoya wê M. Dara nivîsîye. Kawa Cengîz Yildiz dengê xwe daye karakterê Azad, derhênerîya dublajê jî Cebar Alp kirîye. Kendal Adiguzel, Eylul Nazlier û Sîmyager jî muzîka anîmasyonê amade û îcra kirine.
(AY)