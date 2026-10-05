TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.10.2026 09:58 5 Cotmeh 2026 09:58
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.10.2026 10:16 5 Cotmeh 2026 10:16
Xwendin Xwendin:  5 xulek

Yekem platforma hişê çêkirî a ji bo kurdî ava bû: Mazdek AI

Platforma Mazdek AI, xizmetên wekî naskirina axaftinê, dengkirina nivîsê, werger û sazkirina rastnivîsê dike. Her weha Mazdek AI bi zaravayên Kurmancî, Soranî û Kirmanckî/Zazakî û bi alfabeyên latînî û erebî dixebite û zêdeyî 225 zimanan dikare wergerîne kurdî.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Yekem platforma hişê çêkirî a ji bo kurdî ava bû: Mazdek AI
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Endezyarê Hişê Çêkirî (AI) Ferhat Baysal li bajarê Thundorf ê Swîsreyê dijî û ev nêzî 25 sal in di warê nivîsbarî, sêwiran, danegeh û binesaziya teknolojîk de xwedî tecrube ye. Ferhat Baysal karên xwe bi awayê, “end-to-end” bi rê ve dibe û ji perwerdekirina modelên ziman bigire heta sêwirana dîtbarî û birêvebirina pêşkêşkaran (server) qonaxên projeyan bi tena serê xwe pêk tîne.

‘Peyvên Kurdî’ bi kurdî dide fikrandin, kurdiyê dide naskirin
‘Peyvên Kurdî’ bi kurdî dide fikrandin, kurdiyê dide naskirin
2 Sibat 2021

Ferhat Baysal heta niha gelek aplîkasyon û projeyên girîng ji bo zimanê Kurdî çêkirine. Hin ji van projeyên wî ev in:

* Pirs: Lîstika pirsên zindî ya pirlîstikvanî ye
* Awir: Aplîkasoneke taybet a li ser zaravayê kirmanckî ye
* Kurdish Words: Lîstikeke fêrbûna peyvan a 8 zimanî ye
* Warê Stranan: Projeyek ku bi alîkariya zîrekiya çêkirî (AI) rojane 100 stranên Kurdî çêdike û bi awayeke otomatîkî li ser YouTubeyê bar dike.
Sepana "Pirs" êdî di Google Play û App Storeyê de ye
Sepana "Pirs" êdî di Google Play û App Storeyê de ye
25 Cotmeh 2022

Li gorî nûçeya Mansur Kuyumcu ku li Ajansa Welat weşiya ye Ferhat Baysal “Mazdek AI” ji bo zimanê kurdî çêkiriye ku kurdî ji şoreşa teknolojiyê û hişe çêkirî (AI) bêpar nemîne û di vê qadê de cihê xwe bigire.

Taybetmendiyên sereke yên Mazdek AIyê

Mazdek AI zêdeyî 225 zimanan dikare wergerîne Kurdî. Mazdek AI ku ji bo Kurmancî, Soranî û Kirmanckî hatiye sêwirandin û di navbera Kurdî û zêdeyî 255 zimanan û di navbera zaravayan de dikare wergera nivîskî û dengî bike.

Dengan dike nivîs

Mazdek AI bi taybetmendiya ‘Deng bo Nivîsê’ (ASR) deng, vîdeo an lînkên lê tên barkirin dengê hawîrdorê jê dibe, axivêr nas dike û jêrnivîsên Kurdî lê zêde dike.

Deng kolon dike

Mazdek AI, bi saya taybetmendiya ‘Dengkirinê’ (TTS) dikare ji bo sê zaravayan nivîsan veguherîne deng. Her wiha, bi taybetmendiya “Klonkirina Deng” jî mirov dikare qeydeke kurt a dengê xwe bar bike, pergalê fêrî dengê xwe bike ku her nivîsê bi dengê mirov bixwîne.

Wergera zindî dike

Mazdek AI, bi taybetmendiya “Wergera Zindî” re astengiyên zimanî jî ji holê radike. Mesele du kesên ku zimanê hev nizanin, tenê bi lînkekê an QR kodekê; dike ku her yek bi zimanê xwe biaxive û kesê din jî gotinên wî/ê bi zimanê xwe rasterast bibihîze.

Rasterast pê dizane ku tu bi kîjan zaravayî diaxivî

Mazdek AI xwediyê “Chatbota Kurdî û Moda Dengî” ye. Gava tu bi Kurdî pirsekê jê bipirsî, pergal bi kîjan zaravayî be bi heman zaravayî û bi deng dikare bersiva te bide.

Dikare belgeyan bixwîne

Mazdek AI, bi taybetmendiya “Xwendina Belgeyan” (OCR) dikare nivîsên di nav wêne an belgeyên skankirî (pdf) de bixwîne, wergerîne zimanê ku tu dixwazî û paşê bi deng jî ji te re bixwîne.

Rastnivîsê dizane

Mazdek AI, bi taybetmendiya “Rastnivîsê” (Spell-Checker) şaşiyên te yên herfî û rêzimanî yên di Kurdî de dibîne û destnîşan dike. Paşê ji bo serastkirina wan peyvên rast weke vebijêrk pêşniyarî te dike.

Soranî dikare bi tîpên latînî binivîse

Mazdek AI, bi taybetmendiya “Soranî bi Tîpên Latînî” re metnên ku bi alfabeya aramî (erebî) hatine nivîsandin, dikare veguherîne tîpên latînî.

Bi pêşkeşvanên dîjîtal nûçeyan pêşkêş dike

Mazdek AI, bi taybetmendiya “Nûçeyên Rojevê” re nûçeyên ji çar aliyên cîhanê bi 15 zimanên cuda amade dike. Paşê, ev nûçe bi saya pêşkêşvanên dîjîtal Kamîran û Şevîn bi awayekî dengî û vîdyoyî ji te re tên pêşkêşkirin.

Ji bo ceribandinê

* Malpera Mazdek.AI: www.mazdek.ai
* Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.mazdek.app&hl=af
* Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/mazdek-kurdish-ai/id6783520377

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
hişê çêkirî kurdî Zimanê Kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê