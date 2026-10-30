Yek ji damezrînerên Koma Amed Birkan Çelîk koça dawî kir

Bîrkan Çelîk endamê damezrîner ê Koma Amed e û li navçeya Selîm a Qersê dijiya. Çelîk li malê xwe krîza dil derbas kir û jiyana xwe ji dest da.
Piştî ku haya malbatê jê çêbû Çelîk birin nexweşxaneyê û li wir tevî hemû mudaxeleyan ji mirine nehat rizgarkirin.
Çelîk sibe li gundê Baskoyê yê navçeya Selîm a bajarê Qersê dê bê definkirin.
Bîrkan Çelîk
Bîrkan Çelîk di nav koma Koma Amedê de cih girt ku di salên 1990î de hatibû avakirin. Di sala 1992an de piştî ji endamên komê Evdilmelik Şexbekir koça dawî kir, komê xebatên xwe bi Navenda Çanda Mezopotamyayê (MKM) re domand. Piştî sê albûmên wan hatin weşandin, ji ber zextên dewletê endamên komê neçar man ku derkevin derveyî welat. Piştî vê yekê kom belav bû. Endamê komê Birkan Çelîk piştî belavbûna komê neçû derveyî welat û kare xwe yê pîşeyî wate kare xwe dermansaziyê li bajarê Qersê domand. Çelik, li gel dermanfiroşiyê wênegirî jî dikir. Her wiha Çelîk dibistana muzîkê li Qersê ava kiribû û bi sedan ciwan li wir perwerde dikir.
Derbarê Koma Amed de
Kom, sala 1988an ji aliyê xwendekarên Fakulteyên Tipê yên Zanîngehên Enqere û Hacettepeyê ve hat damezrandin.
Di nav endamên destpêkê yên komê de Evdilmelîk Şêxbekir, Gulşen Çetîn, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikrî Kutlay, Mustafa Kart û Ahmet Kaya hebûn.
Albuma yekem sala 1990î bi navê "Kulîlka Azadî" derket û dengekî mezin veda.
Yek ji endamên destpêkê yên komê Evdilmelîk Şêxbekir, ji bo avakirina Navenda Çanda Mezopotamyayê (NÇM) jî kedeke mezin da.
Evdilmelîk Şêxbekir, Îlona 1991ê tevlî refên PKKyê bû û sala 1992yan jiyana xwe ji dest da.
Komê paşê bi beşdariya gelek hunermendên din xebatên xwe domand lê hinek endamên komê piştî albuma "Dergûş" a sala 1997an ji ber sedemên siyasî neçar man ku penaberî welatên Ewropayê bibin.
Albumên komê:
Kulîlka Azadî (1990)
Agir û Mirov (1995)
Dergûş (1997-98)