TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
JIYAN
DW: Dîroka Weşanê: 30.10.2026 10:40 30 Cotmeh 2026 10:40
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.10.2026 10:43 30 Cotmeh 2026 10:43
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Yek ji damezrînerên Koma Amed Birkan Çelîk koça dawî kir

Bîrkan Çelîk ku endamê damezrîner ê Koma Amed e, dilê wî sekinî û koça dawî kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Yek ji damezrînerên Koma Amed Birkan Çelîk koça dawî kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bîrkan Çelîk endamê damezrîner ê Koma Amed e û li navçeya Selîm a Qersê dijiya. Çelîk li malê xwe krîza dil derbas kir û jiyana xwe ji dest da.

Piştî ku haya malbatê jê çêbû Çelîk birin nexweşxaneyê û li wir tevî hemû mudaxeleyan ji mirine nehat rizgarkirin.

Çelîk sibe li gundê Baskoyê yê navçeya Selîm a bajarê Qersê dê bê definkirin.

Bîrkan Çelîk

Bîrkan Çelîk di nav koma Koma Amedê de cih girt ku di salên 1990î de hatibû avakirin. Di sala 1992an de piştî ji endamên komê Evdilmelik Şexbekir koça dawî kir, komê xebatên xwe bi Navenda Çanda Mezopotamyayê (MKM) re domand. Piştî sê albûmên wan hatin weşandin, ji ber zextên dewletê endamên komê neçar man ku derkevin derveyî welat. Piştî vê yekê kom belav bû. Endamê komê Birkan Çelîk piştî belavbûna komê neçû derveyî welat û kare xwe yê pîşeyî wate kare xwe dermansaziyê li bajarê Qersê domand. Çelik, li gel dermanfiroşiyê wênegirî jî dikir. Her wiha Çelîk dibistana muzîkê li Qersê ava kiribû û bi sedan ciwan li wir perwerde dikir.

Derbarê Koma Amed de

Kom, sala 1988an ji aliyê xwendekarên Fakulteyên Tipê yên Zanîngehên Enqere û Hacettepeyê ve hat damezrandin.

Di nav endamên destpêkê yên komê de Evdilmelîk Şêxbekir, Gulşen Çetîn, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikrî Kutlay, Mustafa Kart û Ahmet Kaya hebûn.

Albuma yekem sala 1990î bi navê "Kulîlka Azadî" derket û dengekî mezin veda.

Yek ji endamên destpêkê yên komê Evdilmelîk Şêxbekir, ji bo avakirina Navenda Çanda Mezopotamyayê (NÇM) jî kedeke mezin da.

Evdilmelîk Şêxbekir, Îlona 1991ê tevlî refên PKKyê bû û sala 1992yan jiyana xwe ji dest da.

Komê paşê bi beşdariya gelek hunermendên din xebatên xwe domand lê hinek endamên komê piştî albuma "Dergûş" a sala 1997an ji ber sedemên siyasî neçar man ku penaberî welatên Ewropayê bibin.

Albumên komê:

  • Kulîlka Azadî (1990)

  • Agir û Mirov (1995)

  • Dergûş (1997-98)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Birkan Çelik koma amed
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê