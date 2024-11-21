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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 11:28
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 12:56
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Yazar ve yayıncı Nazar Büyüm vefat etti

Yazar, Agos Gazetesi’ndeki yazılarıyla yaşamında iz bırakan şarkı, türkü, şiir ve çeviriler üzerinden politik tutumunu, demokratikleşme umudunu ve barış arzusunu okuyucuya her zaman hissettirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yazar ve yayıncı Nazar Büyüm vefat etti
Sol baştan alt sırada: Nazar Büyüm ile James Baldwin, Silva, Vartanuş. 1967, İstanbul.

Bir süredir bunu düşünürüm, hapistekileri. Kar bastırıp yollar kapanınca ‘Darda bunda olanlara yardım et yarabbi,’ diye dua ederdi annem. İşte hapistekiler hem dardadır hem bunda… Onlar bardağın boş yarısındaki sudan içerler.” (Mapusane çeşmesi yandan akıyor, Aralık 2014.)

Gazeteci ve yazar Nazar Büyüm, bugün hayatını kaybetti.

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre Büyüm, kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Büyüm, yazılarında özellikle Ermeni toplumunun tarihi, kültürel belleği ve kimlik meselelerine dair analizler sundu. Bireysel hikâyeler ve toplumsal hafızayı harmanlayarak okuyucularını diaspora, modernite ve kimlik tartışmaları üzerine düşündürmeyi amaçladı.

Nazar Büyüm kimdir?
Nazar Büyüm kimdir?
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“Dönüp Baktığımda”

Büyüm’ün 2018’de Agos Yayınları’ndan çıkan kitabı “Dönüp Baktığımda”, yazarın 2014 Nisan ile 2015 Aralık tarihleri arasında yazdığı yazılarını ve Büyüm’ün hayatına dair pek çok kesiti bir araya getiriyor.

Eserde, yazarın Everek’te (Develi, Kayseri) geçen çocukluğundan Üsküdar’daki Ermeni ruhban okulu Surp Haç Tıbrevank’taki ortaokul yıllarına; İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi’nde başlayan ve Londra ile Almanya’da süren öğrencilik hayatına kadar pek çok detay yer alıyor. Ayrıca, kurucusu olduğu Adam Yayınları, Ajans Ada ve sadece bir film üretmiş ADAF yapım şirketi gibi mesleki deneyimlerini aktarıyor.

Büyüm, Agos’taki yazılarıyla yaşamında iz bırakan şarkı, türkü, şiir ve çeviriler üzerinden politik tutumunu, demokratikleşme umudunu ve barış arzusunu okuyucuya her zaman hissettirdi. Tüm bu temalar, kişisel bir yolculuğu anlatırken toplumsal bir çağrıyı da uyandırdı. (TY)

Yazarın Agos Gazetesi'nde yayımlanan yazıları için tıklayın

Haber Yeri
İstanbul
Nazar Büyüm Agos gazetesi türkiyeli ermeniler
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