ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.10.2026 15:09 9 Ekim 2026 15:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.10.2026 17:11 9 Ekim 2026 17:11
Okuma Okuma:  3 dakika

Yazar ve araştırmacı Murat Bjeduğ toprağa verildi

Türk solunun yakın tarihi, 68 kuşağı, Kızıldere ve dünya müziği üzerine araştırmalarıyla tanınan, Bianet, Birikim ve T24’te yazıları yayımlanan Murat Bjeduğ, 66 yaşında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yazar ve araştırmacı Murat Bjeduğ toprağa verildi
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Asıl adı Murat Özdan olan Bjeduğ, yaklaşık dokuz yıldır kanser tedavisi görüyordu. Geçen hafta geçirdiği son ameliyatın ardından 6 Ekim 2026’da yaşamını yitirdi. Cenazesi 7 Ekim’de Mersin’de toprağa verildi.

Bir Gündelik Yaşam Partizanı
MURAT BJEDUĞ'DAN
Bir Gündelik Yaşam Partizanı
15 Ekim 2011

Bjeduğ, Türkiye solunun yakın tarihi, 1968 kuşağı, Dev-Genç, THKP-C, Kızıldere ve dünya müziği üzerine yazıları ve araştırmalarıyla tanınıyordu. 2012’den itibaren T24’te yazan Bjeduğ’un yazıları Birikim ve Bianet’te de yayımlandı.

Bjeduğ özellikle Türkiye devrimci hareketinin tarihinde daha az bilinen kişi ve olayların izini süren çalışmalarıyla öne çıktı.

Kızıldere ve Sabahattin Kurt üzerine çalıştı

Bjeduğ’un Ayrıntı Yayınları’nın “Yakın Tarih” dizisinden yayımlanan iki kitabı bulunuyor: “SABO / Sabahattin Kurt Kitabı” ve “Devrimci Bir Subay / Saffet Alp Kitabı.”

Görkemli Kaybedenlerin Belleği ve Koray Doğan
MURAT BJEDUĞ'DAN
Görkemli Kaybedenlerin Belleği ve Koray Doğan
9 Mart 2011

2017’de yayımlanan “SABO” kitabında, Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla birlikte 30 Mart 1972’de Kızıldere’de öldürülen Sabahattin Kurt’un yaşamını araştırdı. Çalışması için Kurt’un ailesiyle görüştü, Van, İzmir, Tokat ve Kızıldere’de araştırmalar yaptı.

Bjeduğ, Kızıldere’nin 49. yılında Bianet’te yayımlanan yazısında da Sabahattin Kurt’un yaşamı, Gülten Akın ile ilişkisi ve şiire ilgisini ele aldı.

Bianet’in Kızıldere’nin 49. yılı için hazırladığı dosyada Bjeduğ’un “Devrimci Bir Subay / Saffet Alp Kitabı” ve “SABO / Sabahattin Kurt Kitabı” üzerinden yaptığı araştırmalara da yer verilmişti.

Bjeduğ ayrıca dünya müziği üzerine de yazılar kaleme aldı. T24’te Robert Johnson’dan Beatles’a kadar farklı müzisyen ve grupların yanı sıra müzik tarihine ilişkin çok sayıda yazısı yayımlandı.

Nurhak'ın Düşündürdükleri...
MURAT BJEDUĞ'DAN
Nurhak'ın Düşündürdükleri...
31 Mayıs 2010

Murat Bjeduğ kimdir?

Murat Bjeduğ, gerçek adıyla Murat Özdan, 26 Mayıs 1960’ta Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. Eski Reyhanlı Belediye Başkanı Fuat Özdan’ın ilk çocuğuydu. Eski Altın Borsası Başkan Yardımcısı ve ekonomist Vedat Özdan’ın ağabeyiydi.

Bjeduğ soyadını, ailesinin mensup olduğu Kuzey Kafkasya’daki Çerkes boylarından Bjeduğ’un adından aldı. Ailesi 19. yüzyılda Kuzey Kafkasya’dan Anadolu’ya göç eden Bjeduğ topluluklarından biriydi.

Çalışma yaşamında Petrol Ofisi ve çeşitli akaryakıt dağıtım şirketlerinde satış koordinatörlüğü ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bunun yanı sıra uzun yıllar araştırmalar yaptı ve yazılar kaleme aldı.

1990’lardan 2000’lerin başlarına kadar çevre ve ekoloji tartışmalarına da katkı sunan Bjeduğ, Ağaçkakan dergisinde düzenli olarak yazdı. Sosyalizm ile ekolojik duyarlılığı bir arada ele alan çalışmalarıyla da biliniyordu.

Bjeduğ’un yazıları Birikim, Bianet, T24, Express, Ağaçkakan ve Gösteri gibi yayınlarda yer aldı. Son yıllarında Mersin Kültürhane’de araştırma alanları üzerine konferanslar verdi.

Evli ve bir çocuk babası olan Bjeduğ, 6 Ekim’de Mersin’de hayatını kaybetti.

Bjeduğ'un yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Bjeduğ yaşamını yitirdi vefat etti yazar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git