Yazar ve araştırmacı Murat Bjeduğ toprağa verildi

Asıl adı Murat Özdan olan Bjeduğ, yaklaşık dokuz yıldır kanser tedavisi görüyordu. Geçen hafta geçirdiği son ameliyatın ardından 6 Ekim 2026’da yaşamını yitirdi. Cenazesi 7 Ekim’de Mersin’de toprağa verildi.

Bjeduğ, Türkiye solunun yakın tarihi, 1968 kuşağı, Dev-Genç, THKP-C, Kızıldere ve dünya müziği üzerine yazıları ve araştırmalarıyla tanınıyordu. 2012’den itibaren T24’te yazan Bjeduğ’un yazıları Birikim ve Bianet’te de yayımlandı.

Bjeduğ özellikle Türkiye devrimci hareketinin tarihinde daha az bilinen kişi ve olayların izini süren çalışmalarıyla öne çıktı.

Bjeduğ’un Ayrıntı Yayınları’nın “Yakın Tarih” dizisinden yayımlanan iki kitabı bulunuyor: “SABO / Sabahattin Kurt Kitabı” ve “Devrimci Bir Subay / Saffet Alp Kitabı.”

2017’de yayımlanan “SABO” kitabında, Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla birlikte 30 Mart 1972’de Kızıldere’de öldürülen Sabahattin Kurt’un yaşamını araştırdı. Çalışması için Kurt’un ailesiyle görüştü, Van, İzmir, Tokat ve Kızıldere’de araştırmalar yaptı.

Bjeduğ, Kızıldere’nin 49. yılında Bianet’te yayımlanan yazısında da Sabahattin Kurt’un yaşamı, Gülten Akın ile ilişkisi ve şiire ilgisini ele aldı.

Bianet’in Kızıldere’nin 49. yılı için hazırladığı dosyada Bjeduğ’un “Devrimci Bir Subay / Saffet Alp Kitabı” ve “SABO / Sabahattin Kurt Kitabı” üzerinden yaptığı araştırmalara da yer verilmişti.

Bjeduğ ayrıca dünya müziği üzerine de yazılar kaleme aldı. T24’te Robert Johnson’dan Beatles’a kadar farklı müzisyen ve grupların yanı sıra müzik tarihine ilişkin çok sayıda yazısı yayımlandı.

Murat Bjeduğ kimdir?

Murat Bjeduğ, gerçek adıyla Murat Özdan, 26 Mayıs 1960’ta Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. Eski Reyhanlı Belediye Başkanı Fuat Özdan’ın ilk çocuğuydu. Eski Altın Borsası Başkan Yardımcısı ve ekonomist Vedat Özdan’ın ağabeyiydi.

Bjeduğ soyadını, ailesinin mensup olduğu Kuzey Kafkasya’daki Çerkes boylarından Bjeduğ’un adından aldı. Ailesi 19. yüzyılda Kuzey Kafkasya’dan Anadolu’ya göç eden Bjeduğ topluluklarından biriydi.

Çalışma yaşamında Petrol Ofisi ve çeşitli akaryakıt dağıtım şirketlerinde satış koordinatörlüğü ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bunun yanı sıra uzun yıllar araştırmalar yaptı ve yazılar kaleme aldı.

1990’lardan 2000’lerin başlarına kadar çevre ve ekoloji tartışmalarına da katkı sunan Bjeduğ, Ağaçkakan dergisinde düzenli olarak yazdı. Sosyalizm ile ekolojik duyarlılığı bir arada ele alan çalışmalarıyla da biliniyordu.

Bjeduğ’un yazıları Birikim, Bianet, T24, Express, Ağaçkakan ve Gösteri gibi yayınlarda yer aldı. Son yıllarında Mersin Kültürhane’de araştırma alanları üzerine konferanslar verdi.

Evli ve bir çocuk babası olan Bjeduğ, 6 Ekim’de Mersin’de hayatını kaybetti.

Bjeduğ'un yazılarını buradan okuyabilirsiniz.