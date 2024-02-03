Yazar Randa Jarrar, Filistin protestosu nedeniyle PEN etkinliğinden sürüklenerek çıkarıldı

PEN America’nın Los Angeles şubesi 31 Ocak Çarşamba akşamı İsrail destekçisi ve ateşkes karşıtı oyuncu Mayim Bialik ile bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik sırasında Filistin asıllı Amerikalı yazar Randa Jarrar, Gazze Savaşına Karşı Yazarlar (WAWOG) grubuyla birlikte PEN America ve Bialik’i protesto etmek istedi.

Jarrar, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze’de öldürdüğü 13 yazar ve şairin isimlerini okudu. PEN'in neden "bir Siyonisti etkinliğe davet ettiğini" sorguladı.

Bunun üzerine güvenlik görevlileri Jarrar’dan protestoyu bitirmesini istedi. Ancak Jarrar oturmayı sürdürüp protestoyu durdurmayı reddedince güvenlik görevlileri Jarrar’ı sandalyesini sürükleyerek etkinlik alanından uzaklaştırdı.

Jarrar bu sırada, 14 Ekim'de 'İsrail'in hedef gözeterek düzenlediği hava saldırısında' hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Yousef Dawas'ın ismini bağırdı.

With delusional liberal aplomb, @PENamerica claims objectivity while platforming genocidal Zionists and silencing Palestinians like @randajarrar, who enact the “free speech” PEN claims to stand for pic.twitter.com/W0vhVQU0xy — Writers Against the War on Gaza (@wawog_now) February 1, 2024

Olaydan sonra bir açıklama yapan WAWOG, Jarrar’ın ifade özgürlüğünün engellenmesini kınadı.

WAWOG “PEN America, soykırımcı Siyonistleri platforma çıkarırken, PEN'in temsil ettiğini iddia ettiği 'ifade özgürlüğü'nü hayata geçiren Randa Jarrar gibi Filistinlileri sustururken tarafsızlık iddiasında bulunuyor. PEN America aynı zamanda İsrail İşgal Güçleri’nin gazetecileri hedef alması ve İngilizce yayın yapan medya ajanslarına uyguladığı sansür konusunda sessiz kalıyor” dedi.

PEN America: Protesto hakkı olsa da...

PEN America ise Jarrar’ın sürüklenerek dışarı çıkartılmasına rağmen protesto etme hakkını savunduklarını söyledi.

“Etkinlik, konuşmacılara ve PEN America Los Angeles çalışanlarına yönelik küfürler içeren protestolar nedeniyle kesintiye uğradı. Daha sonra protestoculardan ayrılmaları istendiğinde, biri bunu reddetti. Yıllardır birlikte çalıştığımız ve ifade özgürlüğünü savunduğumuz Filistinli bir yazarı, etkinliğin devam edebilmesi için etkinlikten çıkarılmak zorunda kalmasından üzüntü duyduk.

Pek çok kişi gibi biz de Filistinlilerin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor ve öldürülen yazar ve sanatçıları saygıyla anıyoruz. Bir ifade özgürlüğü örgütü olarak protesto hakkını savunuyor ve destekliyoruz.

Bununla birlikte, ifade özgürlüğü ilkelerimizde derinlemesine ele aldığımız üzere, protestocuların - seslerini duyurma hakları olsa da - başkalarının konuşmalarını bağırarak bölmelerine veya engellemelerine izin verilemez.”

(HA)