Yazar Randa Jarrar, Filistin protestosu nedeniyle PEN etkinliğinden sürüklenerek çıkarıldı

PEN America’nın Los Angeles şubesi 31 Ocak Çarşamba akşamı İsrail destekçisi ve ateşkes karşıtı oyuncu Mayim Bialik ile bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik sırasında Filistin asıllı Amerikalı yazar Randa Jarrar, Gazze Savaşına Karşı Yazarlar (WAWOG) grubuyla birlikte PEN America ve Bialik’i protesto etmek istedi.

Jarrar, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze’de öldürdüğü 13 yazar ve şairin isimlerini okudu. PEN'in neden "bir Siyonisti etkinliğe davet ettiğini" sorguladı.

Bunun üzerine güvenlik görevlileri Jarrar’dan protestoyu bitirmesini istedi. Ancak Jarrar oturmayı sürdürüp protestoyu durdurmayı reddedince güvenlik görevlileri Jarrar’ı sandalyesini sürükleyerek etkinlik alanından uzaklaştırdı.

Jarrar bu sırada, 14 Ekim'de 'İsrail'in hedef gözeterek düzenlediği hava saldırısında' hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Yousef Dawas'ın ismini bağırdı.

With delusional liberal aplomb, @PENamerica claims objectivity while platforming genocidal Zionists and silencing Palestinians like @randajarrar, who enact the “free speech” PEN claims to stand for pic.twitter.com/W0vhVQU0xy