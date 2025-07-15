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Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2025 19:39
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2025 19:47
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Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

Eserlerinde özellikle kadın karakterlerin iç dünyasına, toplumsal baskılara ve bireysel özgürlüklere dair temalara yoğunlaşan Kür, çalışmalarıyla çok sayıda okuyucunun hayatına dokundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

Türkiye’nin önemli kalemlerinden yazar ve akademisyen Pınar Kür, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Kür’ün vefatını yazar Yekta Kopan sosyal medya hesabından duyurdu. Kopan, paylaşımında, “Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak” ifadelerini kullandı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Kür’ün sağlık koşulları kötüye gidiyordu.

Eserlerinde özellikle kadın karakterlerin iç dünyasına, toplumsal baskılara ve bireysel özgürlüklere dair temalara yoğunlaşan Kür, edebi ve akademik çalışmalarıyla çok sayıda okuyucunun ve öğrencinin hayatına dokundu.

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