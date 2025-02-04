Yazar Neil Gaiman hakkında cinsel saldırı ve şiddet davası

Çok okunan American Gods ve The Sandman’in yazarı Neil Gaiman’a, çocuğunun eski bakıcısına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dün (3 Şubat) dava açıldı.

Davada, söz konusu beyanların ilk olarak geçen yıl Tortoise Media’nın bir podcastinde gündeme geldiği belirtildi.

Davacı Scarlett Pavlovich, Gaiman’ın eşi Amanda Palmer’a da dava açarak, Palmer’ın eşinin geçmişteki cinsel istismar vakalarını bildiği halde buna kayıtsız kaldığını söyledi.

Davada Gaiman ve Palmer, insan kaçakçılığı yapmakla da suçlanıyor.

Mahkeme belgelerine göre ise Gaiman ve Palmer, Pavlovich’in ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ve ruh sağlığı sorunları yaşadığını bilerek onu istismar etti; Gaiman, aylar boyunca kendisine cinsel saldırıda bulundu. Sürecin sonunda Pavlovich, bir psikiyatri merkezine yatırıldı.

Variety’nin aktardığına göre dava dilekçesinde “Gaiman, Scarlett ile rızaya dayalı olmayan birçok cinsel eylemde bulundu. Bu eylemler istismar edici ve aşağılayıcıydı. Scarlett, eğer bunlara katlanmazsa işini, barınma hakkını kaybedecekti,” dendi.

Yedi kadın daha aynı beyanda bulundu

Geçen ay New York Magazine’de yayımlanan bir haberde de, Scarlett Pavlovich dahil olmak üzere sekiz kadının Gaiman’a yönelik cinsel saldırı beyanlarına yer verildi.

Gaiman, kadınların beyanlarının görünür olmasından bu yana birçok projeden çıkarıldı. Örneğin Netflix’te yayınlanan The Sandman dizisi, bu yıl sona erecek.

Gaiman ise kişisel internet sitesinde “Sessizliği Bozmak” başlıklı bir yazı yayımlayarak kadınların beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi:

“Mükemmel bir insan olmaktan çok uzağım; ancak hiçbir zaman rızaya dayalı olmayan bir cinsel ilişkiye girmedim. Anlatılan korkunç hikâyelerin bazıları hiç yaşanmadı, bazıları ise o kadar çarpıtıldı ki gerçekte olanlarla hiçbir bağlantısı yok.”

Neil Gaiman, yaptığı açıklamada “bencil” davrandığını kabul ederken, insanların duygularına karşı “dikkatsiz” davrandığı için pişmanlık duyduğunu belirtti. Ancak bu durumun hiçbir zaman istismara dönüşmediğini savundu.

Neil Gaiman, fantastik kurgu, korku ve mitoloji temalı eserleriyle tanınıyor. Türkiye'de yaygın olarak İthaki Yayınları tarafından yayımlanan yazarın en bilinen kitapları şöyle: American Gods (Amerikan Tanrıları) - Mitoloji ve modern dünyayı harmanlayan bir roman.

- Mitoloji ve modern dünyayı harmanlayan bir roman. Coraline - Korku ve fantastik öğeler içeren bir çocuk kitabı, 2009’da animasyon filme uyarlandı.

- Korku ve fantastik öğeler içeren bir çocuk kitabı, 2009’da animasyon filme uyarlandı. The Sandman - 1989-1996 yılları arasında yayımlanan çizgi roman serisi.

- 1989-1996 yılları arasında yayımlanan çizgi roman serisi. Good Omens (Kıyamet Gösterisi) - Terry Pratchett ile birlikte yazdığı, kıyamet üzerine mizahi bir roman.

- Terry Pratchett ile birlikte yazdığı, kıyamet üzerine mizahi bir roman. Neverwhere (Yokyer) - Londra’nın yeraltı dünyasında geçen karanlık bir fantastik hikâye.

- Londra’nın yeraltı dünyasında geçen karanlık bir fantastik hikâye. The Graveyard Book (Mezarlık Kitabı) - Bir mezarlıkta büyüyen bir çocuğun hikâyesini anlatan roman.

- Bir mezarlıkta büyüyen bir çocuğun hikâyesini anlatan roman. Stardust - Romantik ve fantastik unsurlar içeren, 2007’de filme uyarlanan bir roman.

(TY)