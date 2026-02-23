ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 16:09 23 Şubat 2026 16:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 16:13 23 Şubat 2026 16:13
Okuma Okuma:  1 dakika

Yazar Necati Tosuner hayatını kaybetti

Günışığı Kitaplığı: “Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı boyunca pek çok kuşağa ilham olmuş, çağdaş edebiyatımızın özgün ve güçlü seslerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yazar Necati Tosuner hayatını kaybetti
Fotoğraf: Kadir İncesu

Özellikle öykü alanında verdiği eserlerle Türkçe edebiyata önemli katkılarda bulunan yazar Necati Tosuner, bugün, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Tosuner; öykü, roman, deneme ve çocuk edebiyatı türlerinde çok sayıda esere imza attı.

Yazarın eserleri TDK Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Attilâ İlhan Roman Ödülü ve Erdal Öz Edebiyat Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle değer görüldü. Tosuner; Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyesiydi.

Yayınevinden açıklama

Yazarın yayınevi Günışığı Kitaplığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

“1944 Ankara doğumlu usta yazarımız Necati Tosuner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün saat 12.10’da hayatını kaybetmiştir. Türk edebiyatında özellikle öykü ve roman türündeki eserleriyle önemli bir yer edinen Tosuner, insanın iç dünyasını, yalnızlığını ve modern hayatın kırılganlıklarını yalın ama derin bir anlatımla ele almıştır. 

“Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı boyunca pek çok kuşağa ilham olmuş, çağdaş edebiyatımızın özgün ve güçlü seslerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Usta yazara Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyoruz.” (TY)

İstanbul
Necati Tosuner günışığı kitaplığı öykü Türkçe edebiyat
