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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 09:30
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 13:55
2 dk Okuma

Yazar Mario Levi hayatını kaybetti

Levi, yarın saat 13.00’te Acıbadem Musevi Mezarlığı’nda gerçekleşecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Yazar Mario Levi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Dört yıldır kolon kanseri tedavisi gören yazarın ardından Şalom Gazetesi Yayın Koordinatörlüğü görevini 13 yıl boyunca sürdüren Tilda Levi, şu bilgileri verdi: 

"Çok yetenekli, kalemi çok güçlü bir yazardı. Şalom'un ilk kurucu yazarlarındandı. Haldun Taner Ödülünü kazandıktan sonra edebiyata daha çok yöneldi. Retoriği ve ses tonunun da katkısıyla birçok seslendirme yaptı. Bizim için çok özel bir insandı."

Everest Yayınları yazarın cenaze bilgilerini paylaştı. Levi, yarın saat 13.00’te Acıbadem Musevi Mezarlığı’nda gerçekleşecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. 

Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız.. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Semih Gümüş de şöyle dedi:

“Sevgili Mario Levi’yi kaybetmişiz. Çok ama çok üzücü. Edebiyatımızın çok değerli yazarı, kuşağımızın özel bir kişiliğiydi o. Duruşu, gülüşü ve bütün yazdıklarıyla hatırlayacağız.”

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, 3 yıl önce Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "İstanbul her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle." (AÖ/TY)

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