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Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024 13:31
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2024 13:57
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Yazar Füruzan hayatını kaybetti

Şair Elif Sofya, sosyal medya hesabından “Füruzan sonsuzluğa gitti” diyerek vefat haberini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yazar Füruzan hayatını kaybetti
Fotoğraf: Can Yayınları

Yazar Füruzan, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Doğum adı Feruze Çerçi olan Füruzan’ın vefat haberini, şair Elif Sofya duyurdu.

Sofya, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Füruzan sonsuzluğa gitti” dedi.

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(VC)

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