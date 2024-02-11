Yazar Füruzan hayatını kaybetti
Şair Elif Sofya, sosyal medya hesabından “Füruzan sonsuzluğa gitti” diyerek vefat haberini duyurdu.
Yazar Füruzan, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Doğum adı Feruze Çerçi olan Füruzan’ın vefat haberini, şair Elif Sofya duyurdu.
Sofya, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Füruzan sonsuzluğa gitti” dedi.
Füruzan sonsuzluğa gitti. pic.twitter.com/VcuPRsT1NZ— elif sofya (@elifsofya) February 11, 2024
Füruzan kimdir?
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(VC)
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