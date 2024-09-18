Yazar Ekinci'ye açılan davanın ilk duruşması görüldü

Yazar Yavuz Ekinci hakkında 2014 yılında yayımlanan “Rüyası Bölünenler” isimli romanı nedeniyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Ekinci ve avukatları Can Ekinci ile Çiğdem Koç'un hazır bulunduğu duruşmayı çok sayıda yazar da izledi.

MLSA'nın aktardığına göre, kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada ilk sözü Ekinci aldı.

Suçlamayı reddeden Ekinci, "Hakkımda isnat edilen Rüyası Bölünenler romanımla 'terör propagandası yapma' suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Yazdığım bir roman, kurmaca bir metin sebebiyle bu şekilde suçlanmaktan dolayı da bir yazar olarak hukuk devleti adına son derece üzüntü duyuyorum" dedi.

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"Kitabım ifade özgürlüğü kapsamındadır"

Ekinci, savunmasına şöyle devam etti: "Bu davada beni en çok üzen ve ilk duyduğumdan beri anlamaya çalıştığım, büyük şubat depreminin ikinci gününün gecesinde ‘Rüyası Bölünenler’ romanımı CİMER’e şikâyet eden insanın ruh dünyasıdır. O gün binlerce insan Hatay’da, Maraş’ta, Antep’te, Malatya’da enkaz altındaydı. Utanarak evimizde, ekran başında bekliyorduk. Oysa bütün bu korkunç olaylar yaşanırken 7 Şubat gecesi birisi hiç üşenmeyip ‘terör propagandası yapıyor’ diyerek ‘Rüyası Bölünenler’ romanımla ve benimle ilgili CİMER’e ihbarda bulunabiliyordu.”

İddianamede geçen bölümlerin bir hayali kahramanın gözünden anlatıldığını ifade eden Ekinci, savunmasını şöyle tamamladı: "Sayın mahkemenin 2014 yılında, yani 10 yıl önce yayınlanan Rüyası Bölünenler romanımı Anayasa ve AİHM'nin de düzenlediği üzere düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesini ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

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"Dava açma süresi geçti"

Ardından savunma yapan avukat Can Ekinci ise iddianamede suç tarihi olarak CİMER'e yapılan ihbar tarihinin yazıldığını söyledi ve ekledi:

"İhbar tarihinin bir suç tarihi olamayacağını belirtmek istiyoruz. Suç tarihi ilk yayınlanan tarih olarak dikkate alınacaksa bu 2014 yılıdır. Yani 10 yıl geçti ve 10 yıl sonra bu kitaptan dolayı propaganda davası açıldı. Basın kanunun 26. maddesinde belirtilen dava açma süresi 6 aydır, bu süre geçmiştir. Bu sebeple mahkemenin düşme kararı vermesini talep ediyoruz."

Avukat Çiğdem Koç da mahkeme heyetine, "Bugün burada duruşmayı seyredenlerin kimler olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu.

Mahkeme başkanı, "Buraya kimle geldiğiniz yargılamanın konusu değil" yanıtı verince avukat Koç "Bugün burada edebiyatı yargılıyorsunuz, bu insanlar da edebiyatın yargılanamayacağını söylemek için burada” dedi.

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Güvenlik Şube'ye müzekkere yazılacak

Daha sonra duruşma savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi. Duruşmaya ara verildi. İzleyicilerin duruşma salonunun bulunduğu koridorda beklemesine izin verilmedi. Duruşma başlayınca mübaşir salona sadece Ekinci ve avukatların alınacağını söyledi.

Mahkeme, Ekinci’nin "Rüyası Bölünenler" isimli romanının hangi tarihte ilk baskısının yayımlandığının araştırılması için İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Yavuz Ekinci’nin 2014’te yazdığı ve Doğan Kitap’tan basılan ‘Rüyası Bölünenler’ kitabıyla ilgili 6 Şubat 2023 depremlerinden bir gün sonra, 7 Şubat’ta CİMER’e yapılan şikayetin ardından soruşturma başlatıldı. İstanbul 7’inci Sulh Ceza Mahkemesi, 14 Mart 2023'te kitapla ilgili toplatma kararı verdi.

Kitapların toplatılması kararından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Savcılığın 5 Mayıs 2024'te tamamladığı iddianame, Çağlayan 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

(RT)