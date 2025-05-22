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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2025 11:36
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 12:49
1 dk Okuma

Yazar-aktivist Gretchen Dutschke-Klotz’dan barış çağrısına destek

"Kürt halkının demokratik siyasete aktif katılımı önündeki bütün engeller kaldırılmalı ve halklar arasında barışçıl ve gönüllü bir birliktelik tesis edilmelidir."

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yazar-aktivist Gretchen Dutschke-Klotz’dan barış çağrısına destek
Fotoğraf: Wikimedia

Almanyalı-ABD'li yazar ve hak savunucusu Gretchen Dutschke-Klotz, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’na destek mesajı gönderdi.

DEM Parti Basın Bürosu'nun aktardığına göre, Batı Almanya’daki 1968 Öğrenci ve Gençlik Hareketi’nin öncülerinden olan ve eşi Rudi Dutschke ile birlikte Sosyalist Öğrenci Birliği’nin (SDS) yanı sıra Federal Cumhuriyet’in parlamento dışı muhalefet hareketinin aktif üyelerinden olan Klotz’un mesajı şöyle:

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la Türkiye Cumhuriyeti arasında devam eden müzakere sürecini önemsiyorum ve Kürt halkının ortak yaşam ve demokratik toplum konusundaki iradesini takdir ediyorum. Kürt halkının demokratik siyasete aktif katılımı önündeki bütün engeller kaldırılmalı ve halklar arasında barışçıl ve gönüllü bir birliktelik tesis edilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojiyi önceleyen mücadeleniz hepimiz için ilham verici.

“Umarım Öcalan'ın çabaları boşa gitmez. Her halükârda bu fırsatın kullanılması gerekiyor. Bu yüzden bence bu çok iyi, çünkü Türkiye'nin demokratikleşmesine öncülük edebilir ve hatta Suriye'nin de. Bu ülkeler için de umudumuz bu yönde. Bu onların da demokratikleşmeleri için bir fırsat.” (TY)

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Gayatri Chakravorty Spivak: Barış sürecine koşulsuz destek veriyorum
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Haber Yeri
İstanbul
Öcalan'ın çağrısı barış ve demokratik toplum süreci Gretchen Dutschke-Klotz Abdullah Öcalan Kürt sorununda çözüm tartışmaları
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