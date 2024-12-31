Yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

Yazar ve yayıncı Ahmet Nesin hakkında sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Nesin’in 27 Aralık’ta sosyal medyada yayınlanan videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturabilecek ifadeler kullandığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Nesin için gözaltı kararı alındı.

Nesin, 2016 yılından bu yana Türkiye’de yaşamıyor.

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