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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 16:19
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 17:24
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Yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

Ahmet Nesin, KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası nedeniyle 2016 yılında tutuklanmış, kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı
Fotoğraf: Ahmet Nesin'in X hesabı

Yazar ve yayıncı Ahmet Nesin hakkında sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Nesin’in 27 Aralık’ta sosyal medyada yayınlanan videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturabilecek ifadeler kullandığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Nesin için gözaltı kararı alındı.

Nesin, 2016 yılından bu yana Türkiye’de yaşamıyor.

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Ahmet Nesin hakkında

Türkiyeli gazeteci, yazar ve yayıncı. 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Türkçe edebiyatın ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden biri olan Aziz Nesin’in de oğlu.

Gazetecilik kariyerine 1980’lerde başladı. Çeşitli gazetelerde görev yaptı, Türkiye’deki politik ve toplumsal meseleler üzerine yazılar kaleme aldı. Özgürlük, insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi başlıklarda üretimlerini sürdürdü.

3 Mayıs 2016’da başlayan, KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği Kampanyası nedeniyle 20 Haziran 2016’da tutuklandı.

Erol Önderoğlu ve Şebnem Korur-Fincancı’nın serbest bırakılmasının ardından, Nesin de 1 Temmuz 2016’da tahliye edildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet nesin özgür gündem dayanışması özgür gündem davası cumhurbaşkanına hakaret davaları
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