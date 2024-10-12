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Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 13:51
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2024 17:06
2 dk Okuma

Yayınevleri, Gebze Kitap Fuarı’ndan çekiliyor: Gebze’de katliam var

#GebzedeKatliamVar etiketiyle sosyal medyada duyuru yapan yayınevleri, açıklamalarında belediyenin düzenlediği kitap fuarına katılmayacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, akşam saatlerinde kalabalık bir protesto ya da etkinlik sırasında çekilmiş gibi görünüyor. Arka planda bir meydan ya da liman alanı bulunuyor; sağ tarafta tarihi bir bina ve daha ilerde büyük bir yapı ya da stadyum aydınlatılmış şekilde görülüyor. Meydanın ortasında Kızılay’a ait bir çadır veya mobil bir stant yer alıyor. Katılımcılar ellerinde pankartlar tutarak bir araya gelmiş, birçok kişinin ellerinde beyaz pankartlar veya dövizler var. Kalabalığın arasında fotoğraf çeken ve izleyici konumunda olan insanlar da mevcut. Mekanın bir metro durağına yakın olduğu anlaşılıyor çünkü arka planda mavi bir metro işareti dikkat çekiyor. Etkinlik, yüksek katılımlı bir protesto ya da anma etkinliğini andırıyor, gece olması nedeniyle meydanın ışıklandırması altında gerçekleştiriliyor.
Fotoğraf: Kadıköy'de yapılan "katliam yasası" protestosundan / Sosyal Medya

Kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin ardından, sokakta yaşayan hayvanların öldürüldüğüne dair haberler artarak devam ediyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün sabah (11 Ekim Cuma) AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait "Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi"nde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 43 hayvanın ilaçla öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Bu olayın ardından birçok yayınevi Gebze Kitap Fuarı'nı protesto ederek katılmama kararı aldı.

#GebzedeKatliamVar etiketiyle sosyal medyada duyuru yapan yayınevleri, açıklamalarında belediyenin düzenlediği kitap fuarına katılmayacaklarını duyurdu.

Alfa Kitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Artemis Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Ayrıntı Yayınları: Gebze Kitap Fuarı'nda standımızın olmayacağını okurlarımızın bilgisine sunar, konuya duyarlı herkese teşekkür ederiz.

Bilgi Yayınevi: Sayın okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Can Yayınları: Merhaba, Gebze Kitap Fuarı’na katılmıyoruz.

Destek Yayınları: Değerli okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Doğan Kitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı'na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Everest Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Ephesus Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Guardian Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Leman Dergisi: Gebze kitap fuarına zaten katılmadığımızı, önümüzdeki yıllarda da katılmayı düşünmediğimizi burdan ilan ediyoruz. #GebzedeKatiamVar

Kapı Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Olimpos Yayınları: Gebze Kitap Fuarı’na katılmayacağımızı sevgili okurlarımıza ve kamuoyuna duyururuz!

İthaki Yayınları: İthaki Yayın Grubu olarak, Gebze Kitap Fuarı için yaptığımız sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettik. Gebze Kitap Fuarı’na katılmayacağımızı okurlarımızın bilgisine sunarız.

Kronik Kitap: Gebze Kitap Fuarı'na katılmayacağımızı okurlarımızın bilgisine sunarız.

Nika Yayınevi: Değerli okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Metis Yayınları: Değerli okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Mona Kitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Sel Yayıncılık: Gebze Kitap Fuarı'na katılmıyoruz.

Gebze'deki hayvan katliamının sorumluları açığa alındı
Gebze'deki hayvan katliamının sorumluları açığa alındı
11 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan Gebze Belediyesi Hayvanları Koruma Kanunu kocaeli belediyesi yayınevleri Metis Yayınları sel yayıncılık
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