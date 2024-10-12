Yayınevleri, Gebze Kitap Fuarı’ndan çekiliyor: Gebze’de katliam var

Kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin ardından, sokakta yaşayan hayvanların öldürüldüğüne dair haberler artarak devam ediyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün sabah (11 Ekim Cuma) AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait "Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi"nde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 43 hayvanın ilaçla öldürüldüğü ortaya çıktı.

HAYVAN KATLİAMININ KAPISI AÇILDI İktidar yasayı geçirdi: Sokaklar hayvansızlaştırılacak, toplanan hayvanlar -icabında- öldürülecek

Bu olayın ardından birçok yayınevi Gebze Kitap Fuarı'nı protesto ederek katılmama kararı aldı.

#GebzedeKatliamVar etiketiyle sosyal medyada duyuru yapan yayınevleri, açıklamalarında belediyenin düzenlediği kitap fuarına katılmayacaklarını duyurdu.

Alfa Kitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Artemis Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Ayrıntı Yayınları: Gebze Kitap Fuarı'nda standımızın olmayacağını okurlarımızın bilgisine sunar, konuya duyarlı herkese teşekkür ederiz.

Bilgi Yayınevi: Sayın okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Can Yayınları: Merhaba, Gebze Kitap Fuarı’na katılmıyoruz.

Destek Yayınları: Değerli okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Doğan Kitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı'na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Everest Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Ephesus Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Guardian Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Leman Dergisi: Gebze kitap fuarına zaten katılmadığımızı, önümüzdeki yıllarda da katılmayı düşünmediğimizi burdan ilan ediyoruz. #GebzedeKatiamVar

Kapı Yayınları: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Olimpos Yayınları: Gebze Kitap Fuarı’na katılmayacağımızı sevgili okurlarımıza ve kamuoyuna duyururuz!

İthaki Yayınları: İthaki Yayın Grubu olarak, Gebze Kitap Fuarı için yaptığımız sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettik. Gebze Kitap Fuarı’na katılmayacağımızı okurlarımızın bilgisine sunarız.

Kronik Kitap: Gebze Kitap Fuarı'na katılmayacağımızı okurlarımızın bilgisine sunarız.

Nika Yayınevi: Değerli okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Metis Yayınları: Değerli okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Mona Kitap: Sevgili okurlarımız, Gebze Kitap Fuarı’na katılmadığımızı bilginize sunarız.

Sel Yayıncılık: Gebze Kitap Fuarı'na katılmıyoruz.

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(EMK)