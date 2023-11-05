Yayınevi Emekçileri Platformu kuruldu

Yayıncılık sektöründe çalışan editör, redaktör, düzeltmen, dizgici, tasarımcı ve telif hakkı sorumlularının sorunlarını kamuoyuna duyurmak ve haklarını savunmak için bir araya gelen Yayınevi Emekçileri Platformu kuruluşunu açıkladı.

Tüm yayınevi çalışanlarına bir araya gelme ve dayanışma çağrısı yapan platform açıklamasında; yayınevi emekçilerinin asgari ücrete mahkûm edildiğini, güvencesiz çalışma koşullarına terk edildiğini, freelance çalışanların asgari ücret tarifelerinden yoksun olmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.





Yayınevi Emekçileri Platformu’na [email protected] adresinden ulaşabilir.

Platformun kuruluş manifestosundan: “Bilgi ve düşünce birikimini ve kolektif emeği hiçe sayan duyarsız ve keyfi yaklaşımlarından dolayı, adım adım, onurlu hayatlar yaşayamaz hale geldik, geliyoruz.



"Yıllar yılı emek ve fedakarlıkla inşa ettiğimiz kariyerlerimizi, haklarımızı, yaşadığımız ev, mahalle hatta şehri ve en önemlisi ideallerimizi terk etmeye zorlanıyoruz.” (TY)