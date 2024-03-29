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Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 13:53
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 13:53
2 dk Okuma

Yayınevi Emekçileri Platformu: Künye emeğimizdir

Yayınevi Emekçileri Platformu, yeni kitap baskılarında eski yayınevi çalışanlarının isimlerinin künyelerden çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yayınevi Emekçileri Platformu: Künye emeğimizdir
Fotoğraf: Canva

Yakın zamanda yayınevlerinde yaşanan toplu işten çıkarmaların ardından, kitaplarda emeği geçen bazı editör, redaktör ve tasarımcıların isimleri yeni baskıların künyelerinden çıkarıldı.

Bunun üzerine Yayınevi Emekçileri Platformu, “Yayın Emekçisinin Adı Yok!” başlığıyla dün (28 Mart) bir açıklama yaptı.

Platform, söz konusu uygulamanın "yeni ve münferit" bir vaka olmadığını belirterek, birlikte mücadele etme ve #KünyeEmeğimizdir etiketi ile kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Manevi hak ihlali ve etik ihlal gibi sorunlar içeren bu tür uygulamaları reddediyoruz. Yayınevi emekçilerinin keyfi ücretlere, güvencesizliğe mahkûm edilmesi yetmiyormuş gibi misilleme olarak isimlerinin de silinmeye çalışılması emeğin hiçe sayılması anlamına geliyor. Meslektaşlarımızın yanındayız ve sürecin takipçisi olacağız,” dendi.

Ne olmuştu?

İthaki Yayınları'nın küçülme gerekçesiyle kadroya yeni alınan, tazminat hakkı olmayan çalışanlarını işten çıkardığı iddiaları ve çalışanların isimlerinin yeni basılan kitap künyelerinden çıkarıldığı Ağustos 2023'te basına yansıdı. 

Grafik tasarımcı Hamdi Akçay, 26 Mart 2024'te sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak İthaki Yayınları’ndan yayımlanan bir kitabın künyesinden isminin çıkarıldığını duyurdu: “Kitabın ilk baskı ve bir ay önce basılan tekrar baskı künyeleri. Emeklerimiz buhar olmuş, yok sayılmışız!”

İthaki Yayınları, çalışanların beyanlarının ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak "iddiaların gerçeği yansıtmadığını", "işçilerin haklarıyla ilgili istişare ve müzakere zeminini açık tuttuklarını" belirtti. (DY/TY)

İthaki Yayınları'ndan iddialara yanıt
İthaki Yayınları'ndan iddialara yanıt
29 Ağustos 2023
Yayınevi Emekçileri Platformu yayınevi çalışanları ithaki yayınları
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/haber/yayinevi-emekcileri-platformu-kuruldu-287462
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12 Ağustos 2023
/haber/yasalara-gore-cevirmen-de-eser-sahibi-282611
Yayınevi editörlerinin neler yaşadığından haberdar mıyız?
12 Mart 2022
/haber/yayinevi-editorlerinin-neler-yasadigindan-haberdar-miyiz-258984
MİNE KÖSEM YAYINEVİ ÇALIŞANLARIYLA KONUŞTU
"Kitap Sevgisiyle Başladık, Kitap Okuyamıyoruz"
11 Ocak 2014
/yazi/kitap-sevgisiyle-basladik-kitap-okuyamiyoruz-152707
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