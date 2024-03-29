Yayınevi Emekçileri Platformu: Künye emeğimizdir

Yakın zamanda yayınevlerinde yaşanan toplu işten çıkarmaların ardından, kitaplarda emeği geçen bazı editör, redaktör ve tasarımcıların isimleri yeni baskıların künyelerinden çıkarıldı.

Bunun üzerine Yayınevi Emekçileri Platformu, “Yayın Emekçisinin Adı Yok!” başlığıyla dün (28 Mart) bir açıklama yaptı.

Platform, söz konusu uygulamanın "yeni ve münferit" bir vaka olmadığını belirterek, birlikte mücadele etme ve #KünyeEmeğimizdir etiketi ile kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Manevi hak ihlali ve etik ihlal gibi sorunlar içeren bu tür uygulamaları reddediyoruz. Yayınevi emekçilerinin keyfi ücretlere, güvencesizliğe mahkûm edilmesi yetmiyormuş gibi misilleme olarak isimlerinin de silinmeye çalışılması emeğin hiçe sayılması anlamına geliyor. Meslektaşlarımızın yanındayız ve sürecin takipçisi olacağız,” dendi.

Ne olmuştu?

İthaki Yayınları'nın küçülme gerekçesiyle kadroya yeni alınan, tazminat hakkı olmayan çalışanlarını işten çıkardığı iddiaları ve çalışanların isimlerinin yeni basılan kitap künyelerinden çıkarıldığı Ağustos 2023'te basına yansıdı.

Grafik tasarımcı Hamdi Akçay, 26 Mart 2024'te sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak İthaki Yayınları’ndan yayımlanan bir kitabın künyesinden isminin çıkarıldığını duyurdu: “Kitabın ilk baskı ve bir ay önce basılan tekrar baskı künyeleri. Emeklerimiz buhar olmuş, yok sayılmışız!”

İthaki Yayınları, çalışanların beyanlarının ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak "iddiaların gerçeği yansıtmadığını", "işçilerin haklarıyla ilgili istişare ve müzakere zeminini açık tuttuklarını" belirtti. (DY/TY)