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Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 17:02
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 17:02
1 dk Okuma

Yayınevi emekçileri Ankara, İstanbul ve İzmir’de buluşuyor

Yayınevi Emekçileri Platformu, yayınevlerinde çalışan işçileri yaşadıkları sorunları konuşmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yayınevi emekçileri Ankara, İstanbul ve İzmir’de buluşuyor
Fotoğraf: Canva

Yayınevi Emekçileri Platformu, “Biraz konuşmak hepimize iyi gelecek” diyerek yayınevi çalışanlarını yaşadıkları sorunları ve sorunların çözümlerini konuşmak üzere bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de buluşmaya çağırdı.

Platform, yayınevi çalışanlarıyla buluşma yerlerini İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Muaf, Ankara Çankaya’daki Route Selanik ve İzmir Alsancak’taki Pia Kitabevi olarak duyurdu.

Platform hakkında

Yayıncılık sektöründe çalışan editör, redaktör, düzeltmen, dizgici, tasarımcı ve telif hakkı sorumlularının sorunlarını dile getirmek ve haklarını savunmak için yola çıkan platform, Kasım 2023’te kuruldu: “Düşünsel çabanın, yoğun dikkatin ve fedakârlıkların ürünü olan kitapların yükünü sırtlanan bizler, yani yayınevi emekçileri, işverenlerin kar odaklı, agresif büyümenin güdümünde, bilgi ve düşünce birikimini ve kolektif emeği hiçe sayan duyarsız ve keyfi yaklaşımlarından dolayı, adım adım, onurlu hayatlar yaşayamaz hale geldik."

Yayınevi Emekçileri Platformu’na [email protected] adresinden ulaşabilir. (TY)

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ÇEVBİR ÜYELERİ YANITLADI
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12 Ağustos 2023
/haber/yasalara-gore-cevirmen-de-eser-sahibi-282611
Yayınevi editörlerinin neler yaşadığından haberdar mıyız?
12 Mart 2022
/haber/yayinevi-editorlerinin-neler-yasadigindan-haberdar-miyiz-258984
MİNE KÖSEM YAYINEVİ ÇALIŞANLARIYLA KONUŞTU
"Kitap Sevgisiyle Başladık, Kitap Okuyamıyoruz"
11 Ocak 2014
/yazi/kitap-sevgisiyle-basladik-kitap-okuyamiyoruz-152707
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