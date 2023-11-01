Yayıncılık Özel Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yayıncılık Özel Ödülleri ve Kitabevi Emek Ödülü sahiplerini buldu.

Yaratıcı ve yenilikçi projeleri kutlamak ve yayıncılık sektörüne katkı sağlayan çalışmaları ödüllendirmek amacıyla hayata geçirilen ödüllerden “Kitabevi Emek Ödülü”, kitapçılık mesleğini sürdüren bağımsız bir kitabevine verilirken “Yayıncılık Özel Ödülleri” ise kitap dünyasının gelişimine katkı sağlayan projeler ve yayıncılık sektörünün öne çıkan yeniliklerine odaklanıyor.



Kitabevi Emek Ödülü, kitapçılık mesleğini özveriyle sürdüren 1912 yılında İstanbul-Büyükada’da kurulan Ksidas Kitabevi’ne verildi. Plaketi, Ksidas Kitabevi’nin yöneticisi Mihail Paşa, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu eski üyesi Fahri Aral’ın elinden aldı.

Törende üç kuruma Yayıncılık Özel Ödülleri verildi. Ödüllerin ilki, İstanbul’da özellikle dezavantajlı semtlerde açtıkları 62 kütüphane ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu adına, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk tarafından İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir’e takdim edildi.

Yazı evleri, kütüphaneleri ve yılın yazarı projeleriyle Bursa-Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem plaketini Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Karine Pansa’dan aldı.

Kamu bütçesinden kitap satın alarak çocukların kitaplara ulaşmasını sağlayan Van Valisi Ozan Balcı’ya plaketi ise geceye katılamadığı için daha sonra Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk tarafından makamında takdim edilecek. (AÖ)