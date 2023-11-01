ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 11:10
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 11:31
1 dk Okuma

Yayıncılık Özel Ödülleri sahiplerini buldu

Ödüller Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından yaratıcı ve yenilikçi projeleri kutlamak ve yayıncılık sektörüne katkı sağlayan çalışmaları ödüllendirmek amacıyla hayata geçirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/yayincilik-ozel-odulleri-sahiplerini-buldu.jpg

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yayıncılık Özel Ödülleri ve Kitabevi Emek Ödülü sahiplerini buldu.

Yaratıcı ve yenilikçi projeleri kutlamak ve yayıncılık sektörüne katkı sağlayan çalışmaları ödüllendirmek amacıyla hayata geçirilen ödüllerden “Kitabevi Emek Ödülü”, kitapçılık mesleğini sürdüren bağımsız bir kitabevine verilirken “Yayıncılık Özel Ödülleri” ise kitap dünyasının gelişimine katkı sağlayan projeler ve yayıncılık sektörünün öne çıkan yeniliklerine odaklanıyor.

Kitabevi Emek Ödülü, kitapçılık mesleğini özveriyle sürdüren 1912 yılında İstanbul-Büyükada’da kurulan Ksidas Kitabevi’ne verildi. Plaketi, Ksidas Kitabevi’nin yöneticisi Mihail Paşa, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu eski üyesi Fahri Aral’ın elinden aldı.

Törende üç kuruma Yayıncılık Özel Ödülleri verildi. Ödüllerin ilki, İstanbul’da özellikle dezavantajlı semtlerde açtıkları 62 kütüphane ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu adına, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk tarafından İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir’e takdim edildi. 

Yazı evleri, kütüphaneleri ve yılın yazarı projeleriyle Bursa-Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem plaketini Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Karine Pansa’dan aldı.

Kamu bütçesinden kitap satın alarak çocukların kitaplara ulaşmasını sağlayan Van Valisi Ozan Balcı’ya plaketi ise geceye katılamadığı için daha sonra Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk tarafından makamında takdim edilecek. (AÖ)

türkiye yayıncılar birliği
Sayfa Başına Git