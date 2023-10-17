Yayıncılar Filistinli yazar Shibli'ye destek için fuardan çekildi

Malezya Eğitim Bakanlığı, Filistinli roman ve deneme yazarı Adania Shibli'ye "Küçük Bir Ayrıntı" adlı romanı için ödül verilmesi planlanan törenin Filistin-İsrail savaşı nedeniyle iptal edilmesinin ardından Frankfurt Kitap Fuarı'na tepki göstererek fuardan çekildiğini açıkladı.

75. Frankfurt Kitap Fuarı 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak ve 22 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

"Filistinle dayanışma duruşu"

Fuarın organizatörlerini "İsrail yanlısı" olmakla suçlayan Malezya Eğitim Bakanlığı, "Bakanlık, İsrail'in uluslararası yasaları ve insan haklarını açıkça ihlal eden Filistin'deki şiddetine taviz vermeyecektir" dedi.

Açıklamada, "Geri çekilme kararı, hükümetimizin Filistin'le dayanışma içinde olma ve Filistin'e tam destek sunma duruşuyla uyumludur" ifadeleri kullanıldı.

FRANKFURT KİTAP FUARI Filistinli yazar Adania Shibli'ye uluslararası destek

Araplara ait çok sayıda yayınevi de çekildi

Araplara ait çok sayıda yayınevi de törenin iptal edilmesinin ardından fuardan çekildiklerini açıkladı.

Fuara Birleşik Arap Emirlikleri'nden katılan yayınevlerinden biri olan Sharjah Kitap Otoritesi "kültür ve kitapların insanlar arasında diyalog ve anlayışı teşvik etme rolünü savunuyoruz. Bu rolün her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz" diyerek çekilme kararını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri Yayıncılar Birliği ve Mısır'dan Arap Yayıncılar Birliği de fuardan çekilen yayıncılar arasında.

Arka plan

Zamanını Berlin ve Kudüs arasında geçiren Filistin doğumlu roman ve deneme yazarı Adania Shibli'nin 20 Ekim'de Afrika, Asya, Latin Amerika ya da Arap dünyasından kadın yazarlara verilen 2023 LiBeraturpreis Ödülü'nü alması bekleniyordu.

Fuarın organizatörü LitProm yaptığı ilk duyurusunda, ödülü erteleme adımını yazarla "ortak bir karar" olarak attığını ileri sürdü. Ancak Shibli'nin edebiyat ajansı Guardian'a yaptığı açıklamada kararın Shibli'nin rızasıyla alınmadığını ve tören düzenlenmiş olsaydı Shibli'nin bu "zalim ve acı dolu zamanlarda" edebiyatın rolü üzerine düşünmek için bu fırsatı değerlendireceğini söyledi.

Adania Shibli kimdir?

Fuara uluslararası tepki

Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği'nin öncülük ettiği ortak bir metinde dünyanın farklı yerlerinden yayıncılar, törenin iptal edilmesinin ardından fuara tepki gösterdi.

İmzacıları arasında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Abdulrazak Gurnah ve Olga Tokarczuk'un da olduğu dünyanın farklı ülkelerinden 600'den fazla yazar, yayıncı ve edebiyat ajansı da yayınladıkları ortak bir mektupla törenin iptal edilmesi kararını kınadı.

"Küçük Bir Ayrıntı"

2023 LiBeraturpreis Ödülü'nü kazanan "Küçük Bir Ayrıntı" romanı, ABD'de Ulusal Kitap Ödülleri'nin yanı sıra Uluslararası Kitap Ödülleri'ne de aday gösterildi.

Can Yayınları tarafından Türkiye'de de yayınlanan roman, 1949'da Bedevi bir kızın İsrail ordusuna bağlı bir birlik tarafından cinsel istismara maruz kalıp öldürülmesinin gerçek hikayesi ile yıllar sonra Ramallah'ta bu suçu araştıran bir kadın gazetecinin kurgusal hikayesini yan yana getiriyor.

Kaynak: Agenzia Nova ve National News

(NT)