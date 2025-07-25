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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 09:36
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 09:48
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Yavuzyılmaz'dan Yüce Divanlık suç iddiası

CHP milletvekili ve Enerji Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararını paylaştı ve kararın Erdoğan'ı Yüce Divan'a götürecek nitelikte olduğunu savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yavuzyılmaz'dan Yüce Divanlık suç iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  Türkiye'nin, Irak Merkezi Hükümeti’nin izni olmadan petrol taşıdığını ve bu nedenle Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından cezalandırıldığını öne sürdü.

X hesabından Tahkim Mahkemesi'nin kararına ilişkin olarak belgeler paylaşan Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!" dedi.

İşte o belgeler...

Görseli Büyüt
Tahkim Kararı'nın Türkçe çevirisi
Tahkim Kararı'nın Türkçe çevirisi

Yavuzyılmaz paylaşımında, Türkiye’nin 2014–2023 yılları arasında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ile yaptığı petrol taşımacılığı anlaşması nedeniyle, Irak Merkezi Hükümeti’nin izni olmadan petrol taşıması ve Ceyhan’dan yükleme yapması nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından cezalandırıldığını yazdı.

Yavuzyılmaz, 13 Şubat 2023 tarihli karara dayandırdığı açıklamasında, tahkim davasında Türkiye’ye verilen net ceza tutarının 1 milyar 471 milyon 390 bin 486 dolar olduğunu ve bu rakamın bugünkü döviz kuru ile yaklaşık 60 milyar TL’ye karşılık geldiğini belirtti.

Görseli Büyüt

Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!


Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin gizlenen dosyasına ulaştık

2014-2023 yılları arasında;

AK Parti, Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, Türkiye-Irak ham petrol boru hattından (Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle anlaşarak) petrol taşıyıp, Ceyhan’da Irak petrolü yüklemesi yaptığı için, Tahkim’de Türkiye cezaya çarptırıldı.

Karar kesinleşti!

AK Parti’nin Türkiye’ye verdiği zararın boyutu dehşet verici. Bu cezaya her geçen gün faiz de ekleniyor.

Net ceza tutarı: 1.471.390.486 Doları

1 Milyar 471 Milyon Dolar!

Güncel kur’la 60 Milyar Lira!

Bu Tahkim belgeleri yok edilemez, bu dosya kapatılamaz. Ve bu dosya, duvardaki sadece ilk tuğla.

Bugün, yarın veya ileri bir tarihte bu konu ve arka planı, bir Yüce Divan konusudur!

Kaynak: 13.02.2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Kararı (İngilizce-Türkçe)"

Görseli Büyüt

Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından kararın ingilizce metnini ve Türkçe çevirisini de paylaştı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Yavuzyılmaz Irak petrol yüce divan
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