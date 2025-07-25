Yavuzyılmaz'dan Yüce Divanlık suç iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Irak Merkezi Hükümeti’nin izni olmadan petrol taşıdığını ve bu nedenle Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından cezalandırıldığını öne sürdü.

X hesabından Tahkim Mahkemesi'nin kararına ilişkin olarak belgeler paylaşan Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!" dedi.

İşte o belgeler...

Tahkim Kararı'nın Türkçe çevirisi Yavuzyılmaz paylaşımında, Türkiye’nin 2014–2023 yılları arasında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ile yaptığı petrol taşımacılığı anlaşması nedeniyle, Irak Merkezi Hükümeti’nin izni olmadan petrol taşıması ve Ceyhan’dan yükleme yapması nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından cezalandırıldığını yazdı. Yavuzyılmaz, 13 Şubat 2023 tarihli karara dayandırdığı açıklamasında, tahkim davasında Türkiye’ye verilen net ceza tutarının 1 milyar 471 milyon 390 bin 486 dolar olduğunu ve bu rakamın bugünkü döviz kuru ile yaklaşık 60 milyar TL’ye karşılık geldiğini belirtti.

Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin gizlenen dosyasına ulaştık 2014-2023 yılları arasında; AK Parti, Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, Türkiye-Irak ham petrol boru hattından (Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle anlaşarak) petrol taşıyıp, Ceyhan’da Irak petrolü yüklemesi yaptığı için, Tahkim’de Türkiye cezaya çarptırıldı. Karar kesinleşti! AK Parti’nin Türkiye’ye verdiği zararın boyutu dehşet verici. Bu cezaya her geçen gün faiz de ekleniyor. Net ceza tutarı: 1.471.390.486 Doları 1 Milyar 471 Milyon Dolar! Güncel kur’la 60 Milyar Lira! Bu Tahkim belgeleri yok edilemez, bu dosya kapatılamaz. Ve bu dosya, duvardaki sadece ilk tuğla. Bugün, yarın veya ileri bir tarihte bu konu ve arka planı, bir Yüce Divan konusudur! Kaynak: 13.02.2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Kararı (İngilizce-Türkçe)"