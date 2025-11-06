Yavuz Oğhan: Murat Ongun’la temas mesleki; finansman iddiası gerçek dışı

İstanbul’da sabah gözaltına alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gazeteci Yavuz Oğhan, kollukta verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Oğhan’a ‘yalan bilgiyi alenen yayma’ ve ‘bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme’ suçlaması yöneltildi.

Oğhan’a ‘İlke’ isimli gizli tanığın iddiaları soruldu. Bununla bağlantılı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve yardımcısı Emrah Bağdatlı ile ilişkisi soruldu.

‘İlke’ isimli gizli tanık, Oğhan’ın gazetecilere Bağdatlı üzerinden ödeme yaptığını iddia etti. Bu Oğhan’ın önüne ilk olarak “Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı isimli şahısları tanır mısınız? Tanıyorsanız bu şahıslar ile ne tür bir ilişkiniz vardır?” sorusuyla getirildi. Oğhan soruya karşılık şunları söyledi:

“Bundan yaklaşık 5 ay kadar önce beni de suçlayan bir takım haberler hem Akşam gazetesinde hem de sosyal medyada farklı hesaplarda yayınlandı. Benzer bir soru üzerinden suçlamalar yapılmıştı. O Dönemde de sosyal medya üzerinden buna ilişkin durumu anlatmıştım ayrıca savcılığa bu konuda kesin hüküm bildiren hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulundum. Olayın özü şudur. Emrah Bağdatlı isimli şahsi hiçbir şekilde tanımam. Hiç görmedim, görüşmediğimden yüzünü dahi bilmem.

“Murat Ongun ise eski meslektaşımdır. 1999-2000 yıllarında Star TV’de birlikte çalışmışlığım da vardır. Sonra o Ekrem İmamoğlu ile birlikte Basın Danışmanlığı görevlerini yürüttü. Bu süreçte de gazeteci olarak benim diğer bütün danışmanlarıyla olduğu gibi Murat Ongun ile de ilişkim devam etti.

“Kimi zaman Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında kimi zaman Özgür Özel’i takip ederken onun yanında Murat Ongun’la karşılaştım. Ayrıca haber kaynağı olarak Murat Ongun İBB Tüzel kişiliğini temsil ettiği için zaman zaman istişarelerim, sorularım olmuştur.

“Ben bunu Gaziantep Belediyesi, Antalya Belediyesi ve Türkiye'nin birçok yerindeki belediyeler ve basın danışmanları ile de 35 yıl içerisinde birçok kez haber nitelikli görüşme yaptım."

Suçlama dayanağı gizli tanığın ifadesi

Daha sonra ‘İlke’ isimli gizli tanığın ifadesi, “İlke isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu ifadesinde özetle ‘…Murat Ongun'un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğhan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç isimli kişileri finanse eder.’ dediği anlaşılmıştır. İfadesinde size Murat Ongun isimli şahsın finanse ettiği, Emrah Bağdatlı’nın para teslimi yaptığı iddia edilmektedir. İfade ile detaylı açıklama yapınız” denilerek Oğhan’ın önüne getirildi.

Soruya karşı Oğhan, “İfade tümüyle iftira niteliğinde yalandır. Emrah Bağdat’ı hiç görmedim tanımam. Murat Ongun tarafından sağlanan bir finansman söz konusu değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır” dedi.

Murat Ongun'la görüşmesi soruldu

Polis bunun üzerine Oğhan’a, Murat Ongun ile 2018’den beri yaptığı 56 görüşmeyi sordu.

Oğhan soruyu, “Murat Ongun, Türkiye’nin en büyük şehrinin belediyesinin başkanının basın danışmanıdır. Türkiye’de gazetecilik yapan kimin HTS kayıtlarına baksanız, bu işi hakkıyla yapıyorsa benzer sayılarda görüşmeyi bir basın danışmanıyla yapar. Benim telefon kayıtlarında diğer partilerin basın danışmanlarıyla yapılan görüşmeleri kontrol ettiğinizde de aynı sayıları göreceksinizdir. Bu bir gazeteci açısından gayet normal bir durumdur. 2023 ve 2025 arasında muhalefet en sarsıntılı dönemi geçirmiştir. Sürecin en kritik isimlerinden olan івв Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ile bir gazetecinin bu kadar görüşmesi az bile sayılır” diye yanıtladı.

HTS kayıtları suçlama konusu oldu

Daha sonra polis, HTS kayıtlarına dayanarak Oğhan ile Bağdatlı’nın görüştüğünü iddia etti. Baz istasyonu verilerinden yola çıkarak evinin yer aldığı Beşiktaş’ta bulunma sebebini sordu. Oğhan buna karşılık şunları söyledi:

“Baz kesişmelerinden bahsediliyor. Bu görüştüğümüz anlamına gelmiyor. 126 kesişmenin yüzde 95’i Beşiktaş Yıldız, Dikilitaş ve Esentepe olarak gösteriliyor. Ben Dikilitaş’ta yaşmaktayım. Evim oradadır. Gazete Pencere’nin ofisi oradadır. Emrah Bağdatlı’nın nerde yaşadığını, günlük hayatını nerede geçirdiğini bilmiyorum. Belki de o bölgede evi ya da işi olabilir. Daha net söylemek gerekirse ben Emrah Bağdatlı’yı tanımam.”

Oğhan'a sosyal medya paylaşımları da soruldu. Paylaşımlarının gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu, örgütsel bir amaç taşımadığını belirten Oğhan, "Yaklaşık 35 yıllık gazeteciyim. Faaliyetlerimi hep gazetecilik çerçevesinde yürüttüm. Etik kurallarına uydum. Kimse ile gazetecilik dışı bir ilişki oluşturmadım. Herhangi bir suçta işlemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek ifadesini sonlandırdı.

HTS kaydı nedir, ne gösterir? HTS (Historical Traffic Search) kayıtları, bir kişinin cep telefonu üzerinden yaptığı iletişim trafiğini gösteren verilerdir. Bu kayıtlar kişilerin iletişim kurup kurmadığını ve yaklaşık olarak nerede bulunduklarını gösterir. Ancak kişiler arasında iletişim yoksa, HTS kayıtları, fiziksel temas veya birebir görüşme kanıtı sağlamaz. Kişilerin aynı baz istasyonunun kapsama alanında bulunduğunu gösterebilir. Şehir içi yoğun alanda, baz istasyonu 300 ila 1.000 m yarı çapında dairesel bir alanı kapsayacak şekilde kurulur. Bu mesafenin büyüklüğü ve içermesi muhtemel kişi sayısı dolayısıyla başka delillerle desteklenmedikçe cep telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal vermesi kişilerin fiziksel temasta bulunduklarının kanıtı sayılmaz.

