Yavuz Ekinci’nin ‘Rüyası Bölünenler’ romanına açılan dava reddedildi

Yazar Yavuz Ekinci hakkında, 2014 yılında yayımlanan Rüyası Bölünenler romanı nedeniyle açılan “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla görülen davada, mahkeme davanın reddine karar verdi.

Roman, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Mart 2023 tarihli kararıyla basım, dağıtım ve satış yasağına tabi tutulmuş, tüm nüshalarının toplatılmasına hükmedilmişti.

Kararın ardından açılan davanın ikinci duruşması, bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“Düşünce ve ifade özgürlüğü”

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre duruşmaya, Ekinci ve avukatları katıldı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Ekinci, “Yazdığım bir roman sebebiyle bu şekilde burada bulunmaktan ve suçlanmaktan dolayı bir yazar olarak hukuk devleti adına son derece üzüntü duyuyorum. Sayın Mahkemenin 2014 yılında yani 10 yıl önce yayımlanan Rüyası Bölünenler romanımı Anayasa ve AİHM’de de düzenlendiği üzere düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesini ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum,” dedi.

Savcının ceza talepli mütalaasına karşı yapılan savunmaların ardından mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, davanın reddine karar verdi.

Yavuz Ekinci'nin 9 yıl önce basılan ve dağıtılan romanı yasaklandı