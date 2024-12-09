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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2024 13:38
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2024 13:38
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Yavuz Ekinci’nin ‘Rüyası Bölünenler’ romanına açılan dava reddedildi

Kitapta “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılanan yazar, romanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yavuz Ekinci’nin ‘Rüyası Bölünenler’ romanına açılan dava reddedildi
Fotoğraf: MLSA

Yazar Yavuz Ekinci hakkında, 2014 yılında yayımlanan Rüyası Bölünenler romanı nedeniyle açılan “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla görülen davada, mahkeme davanın reddine karar verdi.

Roman, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Mart 2023 tarihli kararıyla basım, dağıtım ve satış yasağına tabi tutulmuş, tüm nüshalarının toplatılmasına hükmedilmişti. 

Kararın ardından açılan davanın ikinci duruşması, bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“Düşünce ve ifade özgürlüğü”

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre duruşmaya, Ekinci ve avukatları katıldı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Ekinci, “Yazdığım bir roman sebebiyle bu şekilde burada bulunmaktan ve suçlanmaktan dolayı bir yazar olarak hukuk devleti adına son derece üzüntü duyuyorum. Sayın Mahkemenin 2014 yılında yani 10 yıl önce yayımlanan Rüyası Bölünenler romanımı Anayasa ve AİHM’de de düzenlendiği üzere düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesini ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum,” dedi.

Savcının ceza talepli mütalaasına karşı yapılan savunmaların ardından mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, davanın reddine karar verdi.

Yavuz Ekinci'nin 9 yıl önce basılan ve dağıtılan romanı yasaklandı
Yavuz Ekinci'nin 9 yıl önce basılan ve dağıtılan romanı yasaklandı
21 Mart 2023

Ne olmuştu?

Yavuz Ekinci’nin 2014 yılında Doğan Kitap tarafından yayımlanan Rüyası Bölünenler adlı romanı hakkında, 6 Şubat 2023 depremlerinden bir gün sonra, 7 Şubat’ta CİMER’e yapılan bir şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği 14 Mart 2023 tarihinde romanın toplatılmasına ve basım, dağıtım ile satışının durdurulmasına karar verdi.

Bu toplatma kararını takiben, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı romanla ilgili ayrı bir soruşturma yürüttü. Başsavcılığın 5 Mayıs 2024’te tamamladığı iddianame, Çağlayan 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava sürecine geçildi.

Rüyası Bölünenler romanı, bireysel ve toplumsal kimlik çatışmalarını, aidiyet sorunlarını ve geçmişle yüzleşmeyi merkezine alan bir hikâye anlatıyor. Roman, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gerçekliklerinden beslenirken, Kürt kimliği, bellek ve sürgün olma hâli gibi temaları işliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yavuz ekinci Rüyası Bölünenler ifade özgürlüğü düşünce özgürlüğü
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/haber/yavuz-ekinci-nin-9-yil-once-basilan-ve-dagitilan-romani-yasaklandi-276045
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/haber/yazar-yavuz-ekinci-nin-newroz-ve-kobani-paylasimlarina-hapis-cezasi-259858
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/haber/yazar-yavuz-ekinci-nin-newroz-ve-kobani-paylasimlarina-dava-249259
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