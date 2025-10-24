Yavru goril Zeytin’in Türkiye’den ayrılması engellendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), hayvan kaçakçılığı operasyonu kapsamında 21 Aralık 2024’te İstanbul Havalimanı’nda bir kutu içinde bulunan yavru goril Zeytin’le ilgili açıklama yaptı.

DKMP, yavru gorile yapılan DNA testi sonucunda hayvanın Nijerya menşeli olmadığının tespit edildiğini ve Türkiye’de kalmasına karar verildiğini bildirdi.

Kaçakçılıktan kurtarılan goril yavrusu gözlem altında

Açıklamada, yapılan kontrollerde Zeytin’in Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) belgesinin bulunmadığı da belirtildi.

DKMP’nin açıklaması özetle şöyle:

“Zeytin’in, CITES’e göre, ihraç eden ülkenin geri talep edebilme hakkına sahip olması sebebiyle Nijerya tarafından iade işlemi konusunda ülkemize resmi talepte bulunulmuştur. İadeye ilişkin süreçte, Nijerya’ya tekrar gönderildiğinde yasa dışı ticarete konu edilmeyeceği yönünde güvence alınması, hayvanın maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi, iki ülke arasındaki iklim koşullarının uygunluğu gibi temel faktörler dikkate alınmıştır. Tüm bu şartların uygunluğu değerlendirilerek, iade sürecine yönelik işlemlere başlanmış ve eylül ayı içinde iade sürecinin tamamlanması için planlamalar yapılmıştır.

“Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı koordinasyonunda yürütülen ve tüm genom dizilimiyle gerçekleştirilen DNA testi geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış olup Zeytin’in Batı Ova gorili olduğu tespit edilmiştir. Bu gelişmeyle birlikte Nijerya’nın Zeytin’in menşei ülkesi olmadığı bilimsel veriler neticesinde anlaşılmıştır. CITES Taraflar Konferansı'nda (COP-19) alınan kararlara göre el konulan hayvanlar için yerleştirme yerleri belirlenirken hayvanlar için insancıl koşullar ve yaşam süreleri boyunca uygun bakım sağlamak taahhüt edilmiştir. Ayrıca, Nijerya’nın menşei ülke olmaması sebebiyle, COP-19 kararları doğrultusunda, Zeytin’in Türkiye’de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verilmiştir.”

Zeytin'in yaşam koşulları neden açıklanmıyor?