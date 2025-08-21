ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 11:10
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 11:12
2 dk Okuma

Yavru goril ‘Zeytin’ Nijerya’ya gönderiliyor

Türkiye’de bulunmasının fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından zararlı olduğu belirtilen Zeytin’in durumu, uluslararası kurumlar tarafından yakından izleniyor.

BİA Haber Merkezi

Yavru goril ‘Zeytin’ Nijerya’ya gönderiliyor
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İstanbul Havalimanı’nda geçen yıl (2024) Nijerya’dan Tayland’a transit gidecek bir kargonun içinde bulunan goril yavrusu “Zeytin”, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Nijerya’da doğal ortamına kavuşması için hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, nesli tükenme tehlikesi altında olan “gorilla gorilla” cinsi yavru, Nijerya’dan Tayland’a gönderilmek üzere bugün İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Zeytin’in durumu, özellikle Birleşmiş Milletler ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’nin (CITES) Sekreteryası tarafından yakından izleniyor.

“İhtiyacı olan diğer gorillerle birlikte olmak”

Zeytin’in Nijerya’da bulunan ve halihazırda kurtarılmış “Bili” isimli üç yaşında dişi bir gorilin bulunduğu, kurtarılmış hayvanların rehabilitasyonunda uzmanlaşan Pan Afrika Koruma Merkezi Birliği (PASA-Pan African Sanctuary Alliance) üyesi “Drill Ranch” isimli tesise gönderilmesi planlanıyor.

Uzmanlar, Zeytin’i barındırmak ve rehabilite etmek için Drill Ranch’ten daha donanımlı bir tesis olmadığını belirtiyor.

BBC’ye konuşan Drill Ranch'in dahil olduğu Pandrillus organizasyonu yöneticileri Liza Gadsby ve Peter Jenkins, herhangi bir primat için en önemli şeyin kendi türleriyle birlikte yaşaması olduğuna dikkat çekerek, Bili ve Zeytin’in bir arada kalmasının önemini vurguluyor.

Gorillerin dört yaşına kadar yavrularıyla ilgilendiğini, fotoğraflardan Zeytin’in bir, bir buçuk yaşında olduğunun anlaşıldığını belirten Gadsby ve Jenkins, onun yaşadığı travma ve korkuya dikkat çekiyor:

Unutmayın ki annesi avcılar tarafından vuruldu ve Zeytin, annesi onu korumak için avcılara sırtını döndüğü için hayatta kaldı. Ölen annesinin altında kaldı, kaçırıldı ve oradan oraya taşınırken İstanbul’da kurtarıldı. İhtiyacı olan diğer gorillerle birlikte olmak ve mümkünse yeni bir goril ailesiyle yahşi hayata geri dönmek. Bu, Türkiye’de asla gerçekleşemeyecek bir senaryo.” (TY)

