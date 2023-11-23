Yavaş, Akşener’i ziyaret etti: Özel’in selamlarını ilettim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İyi Parti Genel Merkezi’ndeki ziyareti, yaklaşık yarım saat sürdü.

Anadolu Ajansı’nın haberi göre, Mansur Yavaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selam ve sevgilerini ilettiğini söyledi.

Yavaş, “Bundan sonrası için bir gelişme olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani bir içerik olarak ben bir şey isteme durumunda da değildim. Çünkü sonuç itibarıyla partilerin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve daha sonrasında herhalde parti kurulları gerek görürlerse bir açıklama yaparlar” diye konuştu.

Bir gazetecinin, “Akşener’in sizi destekleme konusunda herhangi bir değerlendirmesi oldu mu?” sorusuna Yavaş, “Nezaket ziyareti. Ben o konulara hiç girmedim. Şimdi benim öyle bir yetkim yok, talep etme yetkim de yok. Ben sadece yeni seçilen genel başkanın selamlarını ilettim.” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özel’in Akşener ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine de Yavaş “Buna artık kendileri karar verirse bilgilendirirler herhalde” dedi.

(VC)