ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 17:22
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 17:27
1 dk Okuma

Yavaş, Akşener’i ziyaret etti: Özel’in selamlarını ilettim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/yavas-akseneri-ziyaret-etti-ozelin-selamlarini-ilettim.jpeg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İyi Parti Genel Merkezi’ndeki ziyareti, yaklaşık yarım saat sürdü.

Anadolu Ajansı’nın haberi göre, Mansur Yavaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selam ve sevgilerini ilettiğini söyledi.

Yavaş, “Bundan sonrası için bir gelişme olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani bir içerik olarak ben bir şey isteme durumunda da değildim. Çünkü sonuç itibarıyla partilerin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve daha sonrasında herhalde parti kurulları gerek görürlerse bir açıklama yaparlar” diye konuştu.

Bir gazetecinin, “Akşener’in sizi destekleme konusunda herhangi bir değerlendirmesi oldu mu?” sorusuna Yavaş, “Nezaket ziyareti. Ben o konulara hiç girmedim. Şimdi benim öyle bir yetkim yok, talep etme yetkim de yok. Ben sadece yeni seçilen genel başkanın selamlarını ilettim.” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özel’in Akşener ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine de Yavaş “Buna artık kendileri karar verirse bilgilendirirler herhalde” dedi.

(VC)

Mansur Yavaş meral akşener İyi Parti
Sayfa Başına Git