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Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2025 10:44
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2025 10:46
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Yatırım fonları ve TL mevduatta stopaj oranı yüzde 17,5’e çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata uygulanan stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5'e yükseltildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yatırım fonları ve TL mevduatta stopaj oranı yüzde 17,5’e çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarında ve TL stopajda yüzde 15 olan stopaj oranını yüzde 17,5'e yükseltti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelirler ile bazı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları düzenlendi.

Buna göre, yatırım fonlarında yüzde 15 olan tevkifat oranı yüzde 17,5'e yükseltildi. Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için tevkifat uygulanmamasına devam edilecek.

Ayrıca, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 17,5'e, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 15'e çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan tevkifat oranında ise değişiklik yapılmadı.

Düzenleme, yayım tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat ve katılma hesaplarına (kur korumalı hesaplar dahil) ödenecek faiz ve kar payları için geçerli olacak.

Karardan önce açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplardan elde edilen gelirler için hesap açılış/vade yenileme tarihi itibarıyla yürürlükteki oranlar geçerli olacak.

(HA)

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İstanbul
Stopaj
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