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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 15:56
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 15:57
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Yatılı okullarda 150 yılda 973 Amerika yerlisi çocuk öldü

ABD'deki soruşturmada, 1819-1969 yılları arasında, hükümetin desteklediği yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü tespit edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yatılı okullarda 150 yılda 973 Amerika yerlisi çocuk öldü

ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 1969'da sonlanan ve 150 yıllık bir süreci kapsayan dönemde, ABD'de yerli çocukların zorla asimile edilmesi için kurulan 400'den fazla yatılı okulun 65'inde işaretli veya işaretsiz çocuk mezarları bulundu.

Soruşturma sonucunda, 1819-1969 yılları arasında ABD'deki yatılı okullarda en az 973 yerli çocuğun öldüğü belirlendi.

Yetkililer, çocukların neden öldüğüne dair belirgin bulguların bulunmadığını ifade ederken, ölümlerin hastalık, kaza ve cinsel istismar sonucu yaşanmış olabileceğinin kuvvetli ihtimal olduğunu vurguladı.

Yerli kökene sahip Bakan Haaland yaptığı açıklamada, o dönemde yerli çocukların kimliklerini, dillerini, kültür ve bağlarını unutmaya zorlandığını söyledi.

“Bizler unutulmuş bir tarihin parçasıyız”

Yatılı okullardan birine 11 yaşındayken gönderilen Donovan Archambault, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bugün 85 yaşında olduğunu belirterek “(Yatılı okul yıllarında) Saçımı zorla kestiler. Ana dilimi konuşmama izin vermediler. Bizden özür dilenmeli. Bizler unutulmuş bir tarihin parçasıyız. Eğitim sürecimiz hakkında daha çok konuşulmalı” dedi.

Yetkililer, yatılı okul travmaları olan bireylerin iyileşme süreçlerine katkıda bulunulması gerektiğini belirtti.

Ulusal Yerli Amerikan Yatılı Okulları Rehabilite Koalisyonu verilerine göre, 1926'da yerli nüfusun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 60 bin çocuk, federal hükümet veya dini organizasyonlar tarafından yönetilen yatılı okullara gönderildi.

(AS)

amerikan yerlileri asimilasyon
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