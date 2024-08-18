Yatağan-Çine yolu yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı

Muğla’nın Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale ediliyor.

Çalışmalara, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Ancak henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Bir mahalle tahliye ediliyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, konuyla ilgili yaptığıaçıklamada Yatağan ve Ula ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Akbıyık, Yatağan’daki Nebiköy Mahallesi’nin de tedbir amaçlı boşaltıldığını ekledi.

Öte yandan Yatağan'da alevlerin yayıldığı bölgedeki 1000 küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yapıyor.

Ayrıca

Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla Karayolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığı açıklandı.

Muğla Valiliği X’ten yaptığı açıklamada "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur" dedi.