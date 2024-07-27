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YAŞAM
Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 00:04
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2024 01:22
2 dk Okuma

YENİ COVID-19 VARYANTLARI YAYILIYOR

"Yaşlılar, gebeler, ağır hastalığı olanlar için maske takma ve kalabalıktan uzak durma zamanı""

COVID-19 virüsünün mutasyonlarla yenilenmekte olduğuna ilişkin ABD'den gelen haberler Türkiye'deki gözlemlerle de doğrulandı. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, COVID -19'un "KP3 veya LB.1 varyantı"nın "bir pik daha" yapmakta olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Yaşlılar, gebeler, ağır hastalığı olanlar için maske takma ve kalabalıktan uzak durma zamanı""
Yeni COVID varyantı KP.3'ün elektron mikroskopundaki görüntüsü

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından COVID-19'un yeni varyantla "pik" yapmakta olduğu uyarısında bulundu.

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COVID-19'un "bir kış hastalığı olmadığını" hatırlattı. Yavuz, virüsün yaz mevsiminde "muhtemelen JN1 soyundan KP3 veya LB.1" varyantıyla yükselmekte olduğu konusunda uyardı. 

Maske takma ve
kalabalıklardan 
uzak durma çağrısı

Prof. Yavuz  "Yaşlılar, birden fazla ek, ağır hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmışlar, gebeler"i "kalabalıklardan uzak durma ve maske takma[lar]ı" için uyardı.

"Doğrudur, çok sıkıcı ve acı, ama gerçek" dedi. 

ABD'de 21 eyalette çok yüksek düzeyde

Uzmanların şimdiye kadar karşılaşılan "en bulaşıcı" tür olduğunu öne sürdükleri yeni varyantların en az 21 ABD eyaletinde COVID vakalarının çok yüksek düzeylere tırmanmasına yol açtığını saptadı. Uzmanlara göre 2024 yazında COVID enfeksiyonlarındaki artış 2023'ün aynı dönemine göre daha yüksek.

Son zamanlarda ABD'nin 21 eyaletinde atık suda "çok yüksek" SARS-COV-2 virüs düzeyleri gözlemlendi.

KP.3 ve KP.3.1.1 varyantları tırmanışta

Yüksek sıcaklıklar dolayısıyla serin bölgelere ve tatil merkezlerine yolculuk yapanların ve kapalı alanlara yığılmanın artmasının yeni varyantların hızla üremesine ortam hazırladığı ve vakaların yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan yeni KP.3 ve KP.3.1.1  varyantlarının tırmanmasına neden olduğu belirtiliyor. 

ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi yeni varyantlar için, "[...] muhtemelen sahip olduğumuz en bulaşıcı olanlardan biri" dedi. Salgının yatışmış olmasından ötürü COVID testi yaptıranların azalması dolayısıyla hastalığın tespiti de zorlaşıyor. 

COVID belirtileri

COVİD belirtilerini diğer solunum yolu hastalıklarından ayırmak zor. Ancak üst solunum yolu semptomları —burun akıntısı ve tıkanıklık— veya öksürüğü olanların COVID olma olasılığını düşünmeleri gerekiyor. 

En az bir kez COVID enfeksiyonu geçiren veya aşıları güncel olan kişilerde semptomlar genellikle soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu hastalıklarına benzeyebiliyor.

Yaygın COVID belirtileri  arasında burun akması, yorgunluk ve kas ağrıları, boğaz ağrısı, öksürük, hafif ateş, mide bulantısı veya ishal sayılıyor. Uzmanlar, özgül bir COVID semptomu olmadığından güvenli bir sonuca ulaşmanın tek yolunun testler olduğunu söylüyor. Test için tavsiye edilen uygun zaman, belirtilerin ortaya çıkmasından sonraki yaklaşık beşinci gün.

(AEK) 

covid yeni varyantlar Klimik Derneği
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