“Yaşlı köpeğe anestezi vermek, yaşlı insana anestezi vermeye benzer”

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki yaşı 10 ve üzeri olan köpekler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 31 Ocak’ta anestezi verilerek toplandı.

Köpeklerin “acil” kararla, hayvan haklarına aykırı biçimde yaşam alanlarından sebepsizce koparılması bir hak ihlali oluştururken, toplamanın anestezi etkisi altında yapılması ayrı bir hayvan hakları ihlaline neden oldu.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri ve mezunları, toplatılan köpeklerin akıbetini sormak ve haklarını savunmak için her pazartesi günü fakülte önünde olacaklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara Üniversitesi’nden topladığı 10 yaş ve üzeri köpeklere anestezi öncesinde herhangi bir sağlık taraması yapıldığına dair resmî bir açıklaması yok.

Ankara Üniversitesi’nde köpekler toplatıldı

“Yaşlı hayvanlar strese çok daha duyarlıdır”

Yaşlı köpeklere anestezi verilmesinin potansiyel risklerine dikkat çeken Yaşamdan Yana Veteriner Hekimler Platformu, fakülte bünyesinde düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan köpeklerin kampüsten toplatılmasını şöyle değerlendirdi:

“10 yaşın üzerindeki köpekler artık ‘yaşlı’ kabul edilir. Yaşlı bir köpeğe anestezi vermek, yaşlı bir insana anestezi vermeye benzer. Vücut eskisi kadar güçlü çalışmaz ve risk artar. Bu yaşlardaki köpeklerde kalp, böbrek ve karaciğer gibi hayati organlar genç hayvanlara göre daha hassas olur. Anestezi sırasında ya da sonrasında tansiyon düşmesi, kalp ritim bozukluğu, nefes alma problemleri ve uyanmakta zorlanma gibi ciddi sorunlar yaşanabilir.

“Ayrıca yaşlı hayvanlar strese çok daha duyarlıdır. Yakalanma, taşınma ve bilinmedik bir ortamda bulunma gibi durumlar anestezinin riskini daha da artırır. Bazı yaşlı köpekler bu süreci kaldıramayabilir ya da sonrasında hızla sağlık kaybı yaşayabilir. Bu yüzden veteriner hekimlikte, yaşlı köpeklere anestezi ancak gerçekten mecbur kalındığında, öncesinde gerekli kontroller yapılarak ve mümkün olan en hafif yöntemler seçilerek uygulanmalıdır. Gereksiz ya da aceleyle verilen anestezi, yaşlı hayvanlar için tehlike oluşturabilir.”

Belediye, resmî bir açıklama yapmadı

Belediye ekiplerinin köpeklerin nereye götürüldüğüne dair herhangi bir açıklama yapmamasına dikkat çeken platform, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tarafımıza sözler verilmişken, ortak paydada buluştuğumuzu, çözümü birlikte getireceğimizi düşünerek ortak bir proje üzerinde çalışırken köpeklerin acilen toplatılması talebi, şikâyet dilekçesi neden oluşturuldu? Tüm iletişim yollarını şeffaflıkla sürdürme çabamız ve öğrenciler olarak üniversite yönetimindeki hocalara duyduğumuz güvene karşı neden bizi kandırmayı, tüm yolları kapatmayı ve hepsi yaşlı olan bu köpeklerin bunları yaşamasına neden oldular? Sizin aracılığınız ile bu konuda şeffaf bir açıklama beklediğimizi tekrar dile getirmek isteriz.”

“Toplatılan köpeklerimiz, gönüllü lisans, lisansüstü ve mezun öğrenciler tarafından kendi imkânlarımızla barınaktan çıkarılarak güvenli alanlara taşındı. Hâlihazırda kampüs içerisinde tedavisi devam eden kliniklere nakledildiler. 20 yaşındaki bir köpeğimizin sağlık durumu iyi değil ve kritik seyri sürüyor. Diğer köpeklerin ise yaşadıkları stres, anestezi maruziyeti ve ileri yaşları nedeniyle sağlık takipleri devam ediyor.”

Yaşlı hayvanlarda anestezinin riskleri The Standard of Veterinary Excellence’ın “Anesthetic and Surgical Considerations” başlıklı makalesine göre, kronik hastalıkları bulunan, kalp ve/veya solunum sorunu olan köpeklerde anesteziye bağlı riskler daha yüksek. Anestezi uygulaması, her hayvanın yaşı, ırkı ve sağlık durumu dikkate alınarak ayrı ayrı planlanmalı. Her hayvan, her yaşta ve her sağlık koşulunda anesteziyi tolere edemeyebilir. Yaşlı hayvanlarda ise standart dozlar her zaman güvenli değil. Olası kanama gibi yan etkilerin önlenebilmesi için, anestezi sonrası gerekli ilaçların hazır bulundurulması gerekmektedir.

Yaşamdan Yana Veteriner Hekimler hakkında Yaşamdan Yana Veteriner Hekimler, etik ve bilimsel ilkelere dayanarak mesleklerini icra ettiklerini, önceliklerinin her zaman hayvanların yaşamı ve temel hakları olduğunu vurguluyor. Veteriner hekimliğin kendileri için yalnızca bir meslek değil, hayvanlar için sürdürülen bir yaşam mücadelesi olduğunu ifade eden platform, iyileşen her canlının umut, kayıpların ise sorumluluklarını büyüttüğünü belirtiyor. Platform, hayvanların tecrit edilmesini ve öldürülmesini içeren kanun tasarısının, tüm itirazlara rağmen Meclis’ten geçirilmesini büyük bir hak ihlali olarak değerlendiriyor. Bilimsel ve etik çözümler için işbirliği yapılmadığını vurgulayan platform, bu nedenle hayvan haklarını savunmak ve bilimsel gerçekleri anlatmak amacıyla “Yaşamdan Yana Veteriner Hekimler Platformu”nu kurduklarını belirtiyor.

(HO/TY)