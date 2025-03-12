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Yayın Tarihi: 12 Mart 2025 09:35
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2025 13:12
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Yaşlı kadın yoksulluğu paneline davetlisiniz

Etkinlik, 12 Mart Çarşamba günü saat 13:00’te Kadir Has Üniversitesi D Blok Büyük Salon’da gerçekleşecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yaşlı kadın yoksulluğu paneline davetlisiniz

Kadir Has Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Feministler İçin Yeni Bir Mücadele Alanı: Yaşlı Kadın Yoksulluğu" başlıklı bir konuşma düzenliyor. Etkinliği, Siyasette Feminist Yaklaşımlar dergisi düzenliyor. 

Konuşma, Emel Memiş ve Şemsa Özar tarafından verilecek ve online bağlantı ile Şemsa Özar da etkinlikte yer alacak. Katılımcılar, yaşlı kadın yoksulluğuna dair feminist bir perspektiften yapılacak tartışmalara tanıklık edecekler.

Etkinlik, 12 Mart Çarşamba günü saat 13:00’te Kadir Has Üniversitesi D Blok Büyük Salon’da gerçekleşecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şemsa Özer Emel Memiş Feminist Yaklaşımlar Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi kadir has üniversitesi
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