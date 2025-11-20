ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2025 11:55
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 11:55
2 dk Okuma

“Yasımız, sadece gidenlere değil; geleceğe dair umudumuza da sahip çıkmak için”

Türkiyeli LGBTİ+ dernekleri, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü için ortak açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Yasımız, sadece gidenlere değil; geleceğe dair umudumuza da sahip çıkmak için”
Fotoğraf: Kaos GL

LGBTİ+ dernekleri, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü (TDoR) vesilesiyle ortak bir açıklama yayımladı.

Dernekler aynı zamanda Evrensel ve BirGün gazetelerine de ilân verdi.

Kaos GL’de yer alan habere göre, açıklamada şöyle dendi:

“Nefrete inat yaşasın hayat! Bugün 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü. Aramızdan nefretle koparılan canlarımızı, kalbimizde derin bir sızı ve bitmeyen bir özlemle anıyoruz. Yasımız, sadece gidenlere değil; geleceğe dair umudumuza da sahip çıkmak için. 

“Bizler; transların hormona erişiminin engellenmediği, hayatın ve cinsiyet uyum süreçlerinin 25 yaşına kadar ertelenmediği, kimliklerin hapisle değil kucaklaşmayla karşılandığı bir yaşam düşlüyoruz. Biliyoruz ki yasaklar ve nefret söylemleri aramıza duvarlar örerken; özgürlük ve eşitlik o duvarları yıkarak bizi bir araya getirir. Herkesin korkusuzca var olabildiği; eşit, özgür ve adil bir dünyada bir arada, barış içinde yaşamak mümkün. Kaybettiklerimizin anısına saygıyla...”

İmzacı dernekler: 17 Mayıs Derneği, ÜniKuir, GALADER, Genç LGBTİ+ Derneği, Hevi LGBTİ+, Kaos GL, Kırmızı Şemsiye, Lambdaistanbul, LİSTAG, 7 Renk, Muamma, Özgür Renkler, Pembe Hayat, 20 Kasım. 

20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü

Trans Hatırlama Günü (Transgender Day of Remembrance, TDoR) olarak da anılan gün, transların uğradığı şiddet ve nefret suçlarına karşı farkındalık yaratmayı ve kaybedilen transları anmayı amaçlıyor.

1998 yılında, trans kadın Rita Hester’ın cinayeti sonrası başlayan bir hareket olarak günde, her yıl 20 Kasım'da dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gün, aynı zamanda transların yaşadığı ayrımcılık, şiddet ve maruz kaldıkları nefret suçları hakkında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Gün, trans topluluğunun gücünü ve dünya çapındaki direnişini kutlaması kadar kayıplarını anmasına da vesile oluyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü lgbti+ hakları LGBTİ+ dernekleri insan hakları ayrımcılık
