LGBTİ+ dernekleri, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü (TDoR) vesilesiyle ortak bir açıklama yayımladı.

Dernekler aynı zamanda Evrensel ve BirGün gazetelerine de ilân verdi.

Kaos GL’de yer alan habere göre, açıklamada şöyle dendi:

“Nefrete inat yaşasın hayat! Bugün 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü. Aramızdan nefretle koparılan canlarımızı, kalbimizde derin bir sızı ve bitmeyen bir özlemle anıyoruz. Yasımız, sadece gidenlere değil; geleceğe dair umudumuza da sahip çıkmak için.

“Bizler; transların hormona erişiminin engellenmediği, hayatın ve cinsiyet uyum süreçlerinin 25 yaşına kadar ertelenmediği, kimliklerin hapisle değil kucaklaşmayla karşılandığı bir yaşam düşlüyoruz. Biliyoruz ki yasaklar ve nefret söylemleri aramıza duvarlar örerken; özgürlük ve eşitlik o duvarları yıkarak bizi bir araya getirir. Herkesin korkusuzca var olabildiği; eşit, özgür ve adil bir dünyada bir arada, barış içinde yaşamak mümkün. Kaybettiklerimizin anısına saygıyla...”

İmzacı dernekler: 17 Mayıs Derneği, ÜniKuir, GALADER, Genç LGBTİ+ Derneği, Hevi LGBTİ+, Kaos GL, Kırmızı Şemsiye, Lambdaistanbul, LİSTAG, 7 Renk, Muamma, Özgür Renkler, Pembe Hayat, 20 Kasım.