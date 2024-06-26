Yaşar Yakış kimdir?

Yaşar Yakış, 2001'de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olmuş, daha sonra AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete atılmıştı.

Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapan Yakış, ilk Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.

Yakış, 1938'de Düzce'de dünyaya geldi. İlk yurt dışı görevine Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosu olarak başladı. Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri'nde görev aldı.

NATO Daimi Temsilciliğinde çeşitli görevlerde bulundu, 1985 yılında SEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurdu.

1988'de T.C. Riyad Büyükelçisi olarak atandı daha sonra T.C. Kahire Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi olarak görev aldı.

1995 yılına dek Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı yapan Yakış, 2001'de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu.

AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve ilk olarak 2002’deki genel seçimlerde Düzce milletvekili seçildi. Daha sonra Dışişleri Bakanı oldu, hükûmet değişikliğinde görevini Abdullah Gül'e devretti.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Başta dış politika olmak üzere AKP'ye yönelttiği eleştiriler nedeniyle kurucusu olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.

(RT)