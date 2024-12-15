Yaşar Güler: Suriye'de öncelikli konumuz YPG’nin tasfiyesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlıkta gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. 2024’ün yıllık değerlendirmesini yaptı. Soruları cevapladı.

Son bir yılda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere bu yıl 2 bin 939 gerilla öldürdüklerini, 99 gerillanın da teslim olduğunu söyledi. Ancak hayatını kaybeden asker sayısına ilişkin bir bilgi vermedi.

“Nihai hedef Irak ve Suriye sınırları boyunca Türkiye'ye tehdit olabilecek tüm terörist faaliyetleri kaynağında yok etmek” dedi.

"Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşılacağına inanıyoruz"

Ardından konuyu Suriye’ye getiren Güler gelişmelerin maddi, manevi, sosyal ve toplumsal yükünü en fazla çeken ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Süreci en başından itibaren bölgedeki muhataplarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerini belirten Güler, Esad’ın devrilmesine giden süreçte Türkiye’nin bir dahlinin olmadığını ekledi.

YPG’nin Suriye'deki güç boşluğundan yararlanarak bölgede devlet kurmaya çalıştığını ve buna izin vermeyecekleri aktardı:

"Yerel unsurların bu faaliyetlerinin öncesinde veya herhangi bir aşamasında ülkemizin bir dahli olmamıştır. Ayrıca, Suriye Milli Ordusunun Suriyeli muhaliflerden meydana geldiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında Suriye'deki ihtilafın bir tarafı olarak açıkça kabul edilen Suriye Geçici Hükümetinin bir parçası olduğunu ve bu hükümetin Savunma Bakanlığının emri altında çalıştığını da vurgulamakta yarar var.

Bu kapsamda, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan YPG’nin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına asla izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Suriye'nin istikrarlı, demokratik ve siyasi açıdan birleşmiş bir ülke olma vaktinin geldiğini ifade eden Güler, "Bunun için bizler de Suriye'de kapsayıcı bir anayasanın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, tam normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu çerçevede Suriye'de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kalıcı siyasi çözüme ulaşılacağına da inanıyoruz." diye konuştu.

Suriye'de Esad'ı deviren yeni yönetimin yapacaklarını görmek ve "onlara bir şans vermek gerektiğini" düşündüklerini belirten Güler, yeni yönetimin talep etmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını da bildirdi.

“Öncelikli konumuz PKK ve YPG’nin tasfiyesi”

Ayrıca Güler, PKK ve YPG'nin kendisine alan açmasına Suriye halkının, yeni yönetimin ve Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini ekledi.

"Öncelikli konumuz PKK ve YPG’nin tasfiyesidir. Bunu ABD'li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz. Suriye dışından gelen örgüt mensupları Suriye'yi terk edecek. Suriyeli olanlar silahlarını bırakacak” dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki mevcut durumu

Türkiye'nin Suriye'deki birliklerine ilişkin soruyu ise Güler, şöyle yanıtladı:

"Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti, Suriye topraklarının bölünmesine ve orada bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, siyasi sürecin barışçıl şekilde tamamlanması ve sınırımızın terör unsurlarından arındırılması temel amacımızdır. Gerekli şartlar oluştuğunda Suriye'nin yeni yönetimiyle bu konular görüşülüp tekrar değerlendirilebilir."

(HA)