Yaşar Güler: Erbil saldırısının hiçbir haklı gerekçesi yok

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki resmî temasları kapsamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bakanlıktan, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Güler'in, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, temaslarına bugün de devam ettiği belirtilerek, şöyle dendi:

"Dün akşam Bağdat'tan Erbil'e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

İşbirliğinin sürdürülmesi

Rûdaw’da yer alan habere göre ise IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Yaşar Güler, Irak'taki genel durum ve ikili ilişkileri değerlendirdi. Güler, İran’ın Erbil’e yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, “Saldırının hiçbir haklı gerekçesi yok,” dedi.

Görüşmede, IKBY, Irak ve bölgenin güvenliği ile istikrarı için koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir?

Başbakan Barzani, IKBY’nin iyi komşuluk ve ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkileri geliştirme konusundaki arzsunu da dile getirerek, komşularına yönelik "tehditlere" izin vermeyeceğini söyledi.

Görüşmede Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemi ve mültecilerin geri gönderilmesi gibi konular da ele alındı. (TY)