ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 12:14
1 dk Okuma

"Yaşamak haktır, oylanamaz"

Hayvan hakları savunucuları, sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören yasayı Kadıköy'de protesto etti.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
"Yaşamak haktır, oylanamaz"
Fotoğraflar: Ali Dinç/bianet

'Ölüm yasası' olarak adlandırılan "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda üç gün süren görüşmelerin ardından AKP-MHP oylarıyla geçti. Hayvan hakları savunucuları, kanun teklifine karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Görseli Büyüt

Hayvan hakları savunucuları, dün (23 Temmuz) Yaşam İçin Yasa ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi’nin çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda buluştu.

Görseli Büyüt

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz” ve “Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin” pankartları açan kitle, yasanın geri çekilmesi talebini bir kez daha yineledi.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Hayvan Hakları
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

Devamını Göster
ilgili haberler
Hayvan hakları savunucuları: Sesimizi her zamankinden çok yükseltmeliyiz
24 Temmuz 2024
/haber/hayvan-haklari-savunuculari-sesimizi-her-zamankinden-cok-yukseltmeliyiz-297818
İKTİDAR TOPLUMSAL TEPKİYİ DUYMAZDAN GELDİ
Hayvanlara "hapis ve öldürme"yi öngören Yasa Teklifi Komisyondan geçti
24 Temmuz 2024
/haber/hayvanlara-hapis-ve-oldurme-yi-ongoren-yasa-teklifi-komisyondan-gecti-297785
Hevsel'in gönüllü veterineri: Yılandan ördeğe hayvanlar dostumuz
23 Temmuz 2024
/haber/hevsel-in-gonullu-veterineri-yilandan-ordege-hayvanlar-dostumuz-297773
"Kısırlaştır, yaşat, yerinde bak"
22 Temmuz 2024
/haber/kisirlastir-yasat-yerinde-bak-297744
KOMİSYONDA 4. MADDE KABUL EDİLDİ
AKP: "Sokak hayvanlarına 'ötanazi' yapılsın demeyelim ama, diyen başka kanuna atıf yapalım"
22 Temmuz 2024
/haber/akp-sokak-hayvanlarina-otanazi-yapilsin-demeyelim-ama-diyen-baska-kanuna-atif-yapalim-297743
SÖZCÜ DENİZ YÜCEL'DEN AÇIKLAMA
"Hiçbir CHP belediyesi sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını kabul etmeyecek"
18 Temmuz 2024
/haber/hicbir-chp-belediyesi-sokak-hayvanlarina-yonelik-otanazi-uygulamasini-kabul-etmeyecek-297595
bu haberin uzantıları
Hayvan hakları savunucuları: Yasayı sokakta biz yazacağız
24 Temmuz 2024
/haber/hayvan-haklari-savunuculari-yasayi-sokakta-biz-yazacagiz-297791
ilgili haberler
Hayvan hakları savunucuları: Sesimizi her zamankinden çok yükseltmeliyiz
24 Temmuz 2024
/haber/hayvan-haklari-savunuculari-sesimizi-her-zamankinden-cok-yukseltmeliyiz-297818
İKTİDAR TOPLUMSAL TEPKİYİ DUYMAZDAN GELDİ
Hayvanlara "hapis ve öldürme"yi öngören Yasa Teklifi Komisyondan geçti
24 Temmuz 2024
/haber/hayvanlara-hapis-ve-oldurme-yi-ongoren-yasa-teklifi-komisyondan-gecti-297785
Hevsel'in gönüllü veterineri: Yılandan ördeğe hayvanlar dostumuz
23 Temmuz 2024
/haber/hevsel-in-gonullu-veterineri-yilandan-ordege-hayvanlar-dostumuz-297773
"Kısırlaştır, yaşat, yerinde bak"
22 Temmuz 2024
/haber/kisirlastir-yasat-yerinde-bak-297744
KOMİSYONDA 4. MADDE KABUL EDİLDİ
AKP: "Sokak hayvanlarına 'ötanazi' yapılsın demeyelim ama, diyen başka kanuna atıf yapalım"
22 Temmuz 2024
/haber/akp-sokak-hayvanlarina-otanazi-yapilsin-demeyelim-ama-diyen-baska-kanuna-atif-yapalim-297743
SÖZCÜ DENİZ YÜCEL'DEN AÇIKLAMA
"Hiçbir CHP belediyesi sokak hayvanlarına yönelik 'ötanazi' uygulamasını kabul etmeyecek"
18 Temmuz 2024
/haber/hicbir-chp-belediyesi-sokak-hayvanlarina-yonelik-otanazi-uygulamasini-kabul-etmeyecek-297595
diğer yazıları
"Kısırlaştır, yaşat, yerinde bak"
22 Temmuz 2024
"Kısırlaştır, yaşat, yerinde bak"
İşkence gören Vedat Kurt: Adaletin eşit şekilde yürütülmesini istiyorum
17 Temmuz 2024
İşkence gören Vedat Kurt: Adaletin eşit şekilde yürütülmesini istiyorum
Sağlamcılığı anlamakta zorlananlara "Körcül Yaşam Rehberi"
16 Temmuz 2024
Sağlamcılığı anlamakta zorlananlara "Körcül Yaşam Rehberi"
KENT LOKANTALARI
Geçim sıkıntısı arttıkça yemek kuyruğu uzuyor
12 Temmuz 2024
Geçim sıkıntısı arttıkça yemek kuyruğu uzuyor
Özel üniversitelerde akademisyen kıyımı: 100’den fazla çıkartma var
6 Temmuz 2024
Özel üniversitelerde akademisyen kıyımı: 100’den fazla çıkartma var
Sayfa Başına Git