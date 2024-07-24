"Yaşamak haktır, oylanamaz"
Hayvan hakları savunucuları, sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören yasayı Kadıköy'de protesto etti.
'Ölüm yasası' olarak adlandırılan "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda üç gün süren görüşmelerin ardından AKP-MHP oylarıyla geçti. Hayvan hakları savunucuları, kanun teklifine karşı mücadeleyi sürdürüyor.
Hayvan hakları savunucuları, dün (23 Temmuz) Yaşam İçin Yasa ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi’nin çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda buluştu.
“Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz” ve “Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin” pankartları açan kitle, yasanın geri çekilmesi talebini bir kez daha yineledi.
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