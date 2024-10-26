Yaşam savunucularından Karadeniz çağrısı: Yıkıma geçit vermeyin

Trabzon Emek ve Demokrasi Güçleri ve Derelerin Kardeşliği Platformu, Karadeniz bölgesinde yaşanan yaşam savunucuları, ekolojik yıkımlara karşı Trabzon Atatürk Meydanı'nda miting düzenledi.

MA'daki habere göre, Ortahisar ilçesinde TEDAŞ yokuşunda bir araya gelen yurttaşlar, buradan Maraş Caddesi üzerinden mitingin yapıldığı Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, "Yaşam alanlarımıza, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" pankartı açılan yürüyüşte, "Betona değil doğaya hayat ver", "Doğuya dokunma geleceği koru", “Fındıkta beton değil, yerli üretici korunmalı”, ve "Yaşam alanlarına müdahale geleceğe ihanettir" dövizleri taşındı.

Mitinge CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile Trabzon'un ilçelerinin yanı sıra, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Artvin'den çok sayıda yurttaş katıldı.

"Hayır diyoruz"

Mitingde konuşan Trabzon Emek ve Demokrasi Güçleri Sözcüsü Mehmet Akçeler, şunları söyledi:

“Bizleri biz yapan, değerler bu topraklarda yaşam bulmuştur. Dedelerimizin elleriyle kurduğu köyler, ninelerimizin özenle işlediği tarlalar, bahçeler tarihimizin sessiz tanıklarıdır. Atalarımızın bize emanet ettiği bu toprakları bizde çocuklarımıza aynı bilinç ve onurla devredeceğiz. Çünkü bu topraklar bizim kaderimiz, bizde onların bekçileriyiz. Şirketler kar hırsıyla ülkenin her köşesini talan ederken biz sadece seyirci mi kalacağız. Bugün Trabzon’da yurdumuzun çeşitli yörelerinden gelen, yaşam için direnen kardeşlerimizle birlikte Meydan’dan en güçlü sesimizle hayır diyoruz."

"Hodri Meydan"

Eğitim Sen Trabzon Şubesi Başkanı Muhammet İkinci ise yaşam alanlarına, emeklerine saldıranlara karşı geleceği korumak için mitingde buluştuklarını vurguladı. Şirketlere "Hayat oradaysa meydan burada diyerek, ‘Hodri Meydan’ diyoruz" diye seslenen İkinci, şöyle dedi:

"Buraya istekte bulunmaya değil, Karadeniz halkının iradesini ortaya koymaya, Karadeniz insanını itirazını seslendirmeye ve uyarıda bulunmaya geldik. Bizim yaşam alanlarımıza saldırıyorlar. Buna kayıtsız kalmak mümkün müdür? Hayatı paradan ibaret görenler, kendileri için paradan başka değer bilmeyenler, bizi de kendileri ile karıştırıyorlar. Ama bizim için para yaşamdan değerli değildir. Bizim için yaylalarımıza, dağlarımıza, ormanlarımıza paha biçilemez. Karadeniz’e maden şirketlerinin aracılığı ile el koyulmak isteniyor. HES’lerle, Maden arama sahaları ile taş ocakları ile bir talan düzeni bize reva görülüyor. Soruyoruz buna izin verilebilir mi? Bundan büyük ihanet olabilir mi? Topraklarımızı koruyacağız."

Karadeniz İsyandadır, "Hayır" Gerekçelerini Açıkladı

"Muğla'da çok katmanlı bir ekolojik talan yaşanıyor"

Hidroelektrik santrali nedir? Türkiye'de kaç tane HES var?

(EMK)