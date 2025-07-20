Yaşam savunucuları: İşgal yasasına direneceğiz

Toprağımızı Vermiyoruz Kampanyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve kamuoyunda "işgal, gasp ve tehcir yasası" olarak anılan yeni düzenlemeye karşı açıklama yaptı.

Zeytinlikler madenciliğe açıldı

Kampanya bileşenleri, maden ve enerji şirketlerinin talepleri doğrultusunda çıkarıldığı belirtilen bu yasaya karşı mücadeleyi büyüteceklerini duyurdu.

Hükümetin ve destekçilerinin, üretici köylülerin, çevre savunucularının, akademisyenlerin ve muhalefet milletvekillerinin tüm itirazlarına kulak tıkayarak yasayı Meclis'ten geçirdiği belirtilen açıklamada, “Anayasa’ya aykırı olarak mülklerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza el koymalarına izin vermeyeceğiz. Sessiz kalacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar” denildi.

“Mülklerimizi ve doğal alanlarımızı sermayeye teslim etmeyeceğiz”

Toprağımızı Vermiyoruz Kampanyası, yürürlüğe giren yasayla birlikte şirketlerin ormanlara, meralara, zeytinliklere ve su kaynaklarına erişiminin kolaylaştırıldığını, bunun ise doğrudan halkın yaşam alanlarının gaspı anlamına geldiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ellerini ovuşturan maden ve enerji şirketlerine açıkça söylüyoruz: Zeytinliklerimizi, parklarımızı, kıyılarımızı, tapulu arazilerimizi size bırakmayacağız. Mülksüzleştirme, köksüzleştirme ve tehcir politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Yaşam alanlarımızı korumak için meşru direniş hakkımızı sonuna kadar kullanacağız.”

Kampanya grubu, yasayı çıkaran siyasilere seslenerek, mücadeleyi sadece sokakta değil, seçim bölgelerinde, kahvehanelerde ve esnaf ziyaretlerinde sürdüreceklerini ifade etti:

“Bu yasayı tuza yatırarak uygulamaya çalışacaksınız ama bilin ki sizi sahilde, köyde, sokakta biz karşılayacağız. Hesabını her yerde soracağız. Halkın karşısına çıkamayacağınız günler uzak değil.”

Meclisten geçen yasanın dikkat çeken maddeleri ÇED süreçleri şirketlerin lehine olacak şekilde kısaltıldı.

Orman arazilerinin şirketlere devri kolaylaştırıldı.

Milli parklar, sit alanları ve sulak alanlar maden ve enerji projelerine açıldı.

Muğla’da Akbelen dahil bazı zeytinlik alanlar maden sahasına dönüştürüldü.

Meraların tahsisi enerji şirketleri lehine hızlandırıldı.

Acele kamulaştırma kararları daha kolay uygulanabilecek.

Maden ruhsatları ve planlamalar için Cumhurbaşkanlığı ve özel kurullara yetki verildi.

Enerji Bakanlığı’na imar planı yapma ve inşaat ruhsatı verme yetkisi tanındı.

(EMK)