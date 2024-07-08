Yaşam savunucuları: Afşin - Elbistan yeni bir santrali daha kaldıramaz

Maraş’ın Afşin ilçesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne ek olarak kurulması planlanan 688 MW kapasiteye sahip iki yeni ünitenin çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu henüz açıklanmadı. Afşin-Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir panel düzenledi.

Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Gülabi Eren’in de konuşmacı olarak katıldığı “Afşin-Elbistan yeni bir santrali daha kaldırır mı?” adlı panele bölge halkı, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcileri katıldı

Panelde, Afşin-Elbistan bölgesinde kömürlü termik santrallerin genişletilmesi planlarının, ekonomik ve politik boyutları, bölge halkının sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ile hukuki süreç hakkında konuşuldu.

Etkinlikte, Afşin-Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, TMMOB, Temiz Hava Hakkı Platformu, TEMA Vakfı, İklim İçin 350 Derneği ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) temsilcileri de yer aldı. Temsilciler, kömürlü termik santrallerin iklime, çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerini vurgulayarak projenin iptal edilmesini ve mevcut santrallerin adil bir dönüşüm planı çerçevesinde kapatılmasını talep etti.

“Bir Termik Santral Daha İstemiyoruz”

Panele konuşmacı olarak katılan Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Gülabi Eren, konuşmasında yapılacak ek ünitelerin Afşin - Elbistan'a yeni bir santral kurmakla aynı anlama geldiğini ve Elbistan Belediyesi olarak yeni bir santral istemediklerini dile getirdi.

“Afşin Elbistan A santrali 16 bin 500 erken ölüme yol açtı”

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel “Termik santrallerden kaynaklı hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarına, astım, bronşit, KOAH ve akciğer kanserine yol açtığını biliyoruz. Ancak hava kirliliğinin bildiğimizin çok ötesinde sağlık etkileri de var. Bu etkilerden en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor. Örneğin, 1984’ten beri işletmede olan Afşin Elbistan A santrali 16 bin 500 erken ölüme yol açarken, 9 binden fazla bebeğin de anne karnında gelişimini tamamlamadan erken doğumuna neden olmuştur. Bebeklerde doğumdan gelen akciğer fonksiyonu bozukluklarına, kalp damar hastalıklarına ve kansere yol açtığı tespit edilmiştir” diye konuştu.

“Bölge yeni bir termik santrali daha kaldıramaz”

Çevre Politikaları Uzmanı Kübra Ayçiçek ise konuşmasında şunları vurguladı:

“Bölgedeki termik santraller, yıllarca çevre yatırımlarını yapmadan çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. A Termik Santrali ise yapım yılı nedeniyle çevresel etki değerlendirme süreçlerinden tamamen muaf tutuldu. Elimizdeki veriler, ekonomik, ekolojik ve sosyal nedenlerle bölgenin yeni bir termik santrali daha kaldıramayacağını gösteriyor.”

Afşin-Elbistan'daki kömürlü termik santrallerin kapatılması talebi

Bazı veriler Halihazırda Afşin A termik santralinin 4 ünitesi, Afşin B kömürlü termik santralinin de 4 ünitesi bulunuyor. Bu iki santral, kuruluşlarından 2020 yılına kadar 17.500 erken ölüme neden oldu. Yeni eklenmek istenen iki ünitenin ise en üst düzeyde filtre kullanılsa bile 1900 erken ölüme yol açacağı hesaplanıyor.

(EMK)