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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2024 00:10
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2024 00:10
2 dk Okuma

Yaşam nöbeti 6. haftasında: Çocuklar ve kadınlar yoksulluk kıskacında

Açıklamada, yangın sonrası hükümetin suçu anneye yüklemeye çalıştığı ve sosyal politikaların eksikliğinin göz ardı edildiği ifade edilerek, "Bu ülkenin çocuklarının sağlıklı beslenmesi bu iktidarı ilgilendirmiyor" denildi.

Saliha Yayla

Saliha Yayla

Saliha Yayla

Görseli Büyüt
Yaşam nöbeti 6. haftasında: Çocuklar ve kadınlar yoksulluk kıskacında

Giresun Kadın Platformu tarafından düzenlenen ve her Cumartesi Atatürk Meydanı'nda yapılan Yaşam Nöbeti'nin altıncısı, yağmurlu havaya rağmen büyük bir dayanışma örneğiyle gerçekleşti.

Bu hafta nöbete, CHP Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı da katıldı ve platformun ortak açıklamasını okudu.

Konuşmasına, “Giresun’un yürekli kadınlarına selam olsun” diyerek başlayan Koza Yardımcı, şiddetin ve yoksulluğun toplumda en çok kadınları ve çocukları etkilediğini vurguladı. Yardımcı, 10 yıl önce kurulan Giresun Kadın Platformu'nun taciz, tecavüz, şiddet ve cinayetlere karşı verdiği kesintisiz mücadeleyi selamladığını belirtti.

Açıklamada, derinleşen yoksulluk sorununa da değinilerek, bunun en çok kadınları ve çocukları vurduğu ifade edildi.

İzmir'de bir barakada çıkan yangında beş çocuğun hayatını kaybetmesi, ülkedeki yoksulluğun acı tablosu olarak aktarıldı.

Açıklamada, yangın sonrası hükümetin suçu anneye yüklemeye çalıştığı ve sosyal politikaların eksikliğinin göz ardı edildiği ifade edilerek, "Bu ülkenin çocuklarının sağlıklı beslenmesi bu iktidarı ilgilendirmiyor" denildi.

“Gelin Mücadelemizi Büyütelim”

Kadınlar, açıklamalarında dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Ülkemizin dört bir yanında mücadelemiz artan hızla sürecek. Şiddete karşı duran, hak, hukuk ve adalet isteyen herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Dayanışma yaşatır; gelin mücadelemizi büyütelim ve güzel yarınlara birlikte kavuşalım" çağrısında bulundu.

Yaşam Nöbeti, şiddet ve yoksulluk karşısında dayanışmanın, mücadelenin ve adalet arayışının en somut ifadelerinden biri olarak devam ediyor.

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(SY/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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Saliha Yayla
Saliha Yayla
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