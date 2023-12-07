Yaşam Meclisleri: Hatay tozlu, Hatay üşüyor, Hatay karanlıkta

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin 10. ay dönümünde dün (6 Aralık) Defne Kaymakamlığı önünde eylem yapıldı.

'Yaşam Meclisleri' tarafından yapılan eylemde, depremzedelerin barınma, ısınma, beslenme başta olmak üzere geçim sorununun en ağır biçimde yaşandığına dikkat çekildi, ‘insanca bir yaşam için acil talepler’ sıralandı.

sendika.org’un haberine göre, “6 Şubat’ın üzerinden 10 ay geçti! Barınamıyoruz, beslenemiyoruz, ısınamıyoruz, geçinemiyoruz! İnsanca yaşamak istiyoruz!” pankartı açan Yaşam Meclisleri; “Hatay’ı gör!”, “Hanelerin fatura borçları silinsin! Enerji, su, internet ve telefon ücretsiz sağlansın!”, “Koruyucu sağlık hizmeti sağlansın!”, “Evi yıkılanlara bedelsiz ev!” yazılı dövizler taşıdı.

Yaşam Meclisleri adına Devrim Çetin tarafından okunan açıklamada, “Bir kış vakti evlerimiz yıkılmış, on binlerce canımızı yitirmiştik. Bu kente yine kış geldi ve binlerce insan hâlâ çadırlarda, soğuğa, toza, karanlığa, belirsizliğe terk edilmiş halde yaşıyor” denildi.

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“Hâlâ altyapımız yok”

Çetin, geçen 10 aya rağmen kent genelinde devam eden sorunlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hâlâ sağlığını hiçe sayan tozlu yıkımlar sürüyor; yaşam alanlarımıza, doğamıza moloz dökülüyor. Hâlâ altyapımız yok, yollarımız bozuk, toplu taşıma yetersiz, sularımız kirli, elektriklerimiz sık sık kesiliyor. Resmî açıklamalara bakılırsa sorun yok. Ama gelin yıkıntılar arasındaki mahallelerimizi, çadırlarımızı, konteynırlarımızı görün. Hatay tozlu, Hatay üşüyor, Hatay karanlıkta.”

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“Haklarımızın yok sayılmasını kabul etmiyoruz”

Çetin, Antakya ve Defne ilçelerindeki ‘rezerv yapı alanı’ ilânına atıfta bulunarak, “İstedikleri parayı veremezsek evimizin yerine yaptıkları ev bizim olmayacakmış. Kendi evimizde kiracı, kendi yurdumuzda mülteci olmamızı istiyorlar” dedi.

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“Kimimiz hâlâ çadıra mahkûm. Kimimiz kutu gibi konteynırlarda soğukla, yağmur suyuyla başa çıkmaya çalışıyoruz” diyen Çetin, hak sahipliği sorununun ‘bir an önce’ çözülmesi çağrısı yaparak şunları kaydetti:

“Bu ülkeyi yönetenler, yasaları çıkaranlar, kamu kaynaklarını kullananlar Hatay halkının ne yaşadığı, ne istediği ile ilgilenmiyor. Halkın çıkarlarını değil inşaat şirketlerinin çıkarlarını savunuyorlar. Kış günü karanlıkla, soğukla mücadele ederken, elektrik şirketleri tarafından taciz edilmeyi kabul etmiyoruz. Sesimizin, taleplerimizin, haklarımızın yok sayılmasını kabul etmiyoruz.”

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Talepler

“Biz hala insanca koşullarda barınamıyoruz, beslenemiyoruz, ısınamıyoruz, geçinemiyoruz” diyen Çetin, şu ‘acil’ talepleri sıraladı:

Depremde evini yitiren bütün Hataylılar hak sahibi sayılsın. Yeni yapılan evler ek bir bedel istenmeden hak sahiplerine verilsin.

Kimse kendi evi için borçlandırılmasın, yeniden kurulan mahallesini terk etmeye zorlanmasın.

Hâlâ çadırda yaşayan kent sakinlerine altyapısı ile birlikte konteynır sağlansın.

Elektrik ve doğalgaz hizmetlerindeki aksaklıklar çözülsün. Asgari ihtiyaç ölçüsünde elektrik ve doğalgaz Hataylılara ücretsiz sağlansın.

Kış boyunca kent halkına aşevlerinden parasız yemek sağlansın. Faal olan aşevleri desteklensin.

Geliri olmayan Hataylılara asgari geçim desteği sağlansın.

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(VC)