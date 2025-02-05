Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nden Erzincan eylemi

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Erzincan Belediyesi’nin sokakta yaşayan köpekleri canlı bir şekilde öldürdüğü iddialarına dair eylem düzenledi.

İstanbul, Beşiktaş’taki İskele Meydanı’nda dün (4 Şubat) bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun dahil katliamda sorumluluğu olan herkesin görevden alınmasını istedi.

Erzincan Belediyesi'ne ait iş makineleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen ve sokakta yaşayan köpeklerin uyuşturulup canlı bir şekilde toprağa gömüldüğü görüntüler, 3 Şubat'ta sosyal medyadan yayılmıştı.

Hayvan katliamıyla ilgili açıklama yapan inisiyatif, Erzincan'daki vakanın sokakta yaşayan köpeklere yönelik sistematik bir soykırımın parçası olduğunu ifade etti. Hayvan hakları savunucuları "Toplamak demek öldürmek demek" sloganlarıyla, belediyelerin hayvanları öldürmesinin artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.

İnisiyatif, söz konusu katliamın sadece Erzincan ile sınırlı kalmadığını, Kocaeli, İstanbul, Niğde, Ankara ve Urfa gibi şehirlerde de benzer olayların yaşandığına dikkat çekti.

Savunucular, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz!" sloganıyla tüm yurttaşları bu tür uygulamalara karşı çıkmaya ve halkı bilinçli olmaya çağırdı.

Belediyeden açıklama

Erzincan Belediyesi ise dün (4 Şubat) yaptığı açıklamayla köpeklerin öldürüldüğü iddiasının gerçek olmadığını öne sürdü.

Katliam görüntüleriyle ilgili “iftira ve karalama kampanyası” diyen belediyenin açıklaması şöyle:

"Erzincan Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan sahipsiz sokak köpeklerinin bakımı, beslenmesi ve ihtiyaç duydukları yaşam alanlarının oluşturulması mevzuata uygun şekilde devam etmektedir. Doğası gereği veya geçirmiş olduğu hastalıktan dolayı özellikle soğuk algınlığından dolayı yaşamını yitiren merkez ilimizde ve çevre köylerdeki sokak hayvanlarımızın defnedilme süreci de ilgili mevzuat gereğince kanunlar çerçevesinde yapılmaktadır.

“Bazı medya kuruluşlarında çıkan, özellikle barınakta canlı hayvanların diri diri defnedildiği haberi kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup konuyla ilgili asılsız haber yapan medya kuruluşları veya derneklere hukuki mücadelemizi başlatacağımızı buradan bildirerek konu hakkında da idari soruşturmamızı başlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." (TY)