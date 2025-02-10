"Yasalar iflas durumunda ilk işçi haklarının ödenmesini öngörse de pratikte karşılığı yok"

ABD menşeili KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye temsilcisi İş Holding, bünyesindeki İş Gıda 7,7 milyar TL borçla konkordatoya başvurdu.

Mahkeme, İş Gıda ve sahibi İlkem Şahin için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. 31 Ocak’ta da şirkete geçici iflas yönetimi atadı.

Firmanın 450 ayrı şubede çalışan yaklaşık 6 bin işçiye alacaklarını ödenmedi. Çalışanlar Ocak maaşları, kıdem-ihbar tazminatları, izin ücretleri, mesai alacakları ve diğer hakları için 6 Şubat’ta İstanbul, Bursa ve Ankara’da, 8 Şubat’ta da İzmir’de eylem yaptı.

İşçiler, konkordatoyla işten çıkış işlemlerini engellendiğini söyledi. Holdingin diğer şirketlerinin maddi ve gayrı maddi varlıklarının incelenmesini talep etti.

İlkem Şahin’in kâr hırsı yüzünden mağdur edildiğini söyleyen işçiler şimdi alacaklarını talep ediyor.

“Yasalar işçileri değil, patronları koruyor”

bianet’e konuşan İş Hukukçusu avukat Sevgi Evren, bir şirket konkordato ilan etse de işçilerin haklarını ödeme sorumluluğu olduğunu söyledi.

“Ben piyasadan çekiliyorum, artık üretim yapmayacağım’ diyen bir firmanın işçilerin tazminatını ödememesi hukuki bir durum değil” dedi.

İş Holding’in konkordato başvurusunun iflasın yükünden kurtulmak yönünde bir adım olduğunu belirten Evren, yasal düzenlemelerin işçileri mağdur ettiğini ekledi:

“Konkordato süreci, işverenleri koruyan bir hukuki düzenleme. Dolayısıyla bu süreçlerde en çok işçiler mağdur oluyor. Konkordato memurunun işçileri koruması gerekiyor ancak bunu denetleyen ve düzenleyen bir mekanizma yok.

İşverenin iflas edip etmeyeceğine mahkeme karar verecek. İflas durumunda bile işçinin birinci alacaklı olduğunu yasalar söylüyor. Ancak pratikte böyle olmuyor. Sıra ancak kamu alacaklarından sonra işçiye geliyor. Bu yüzden işçilerin birlik olup fiili meşru bir şekilde yetkililere baskı yapması, haklarını istemesi lazım çünkü hukuki sistem işçileri korumaya dönük değil.”

Garanti fonu ve iş çıkışı gibi düzenlemelerin de belirli koşullar oluştuğu zaman kullanılabildiğini anlatan Evren “Garanti fonu, eğer şirket maaşları üç ay içerisinde ödenemezse devreye girebilecek bir uygulama. Konkordato memurları maaşları ödemez ise işçilerin bunu üç ayın sonunda bildirerek garanti fonuna başvurması gerekiyor” dedi.

Evren işçilerin çıkışları yapılmazsa başka yerde çalışamayacaklarını da belirterek “İşçiler istifa edebilir ancak bu da alacaklarını alabilmek için ayrı bir hukuki süreç yaratır. Birlik olmak ve alacaklarını birlik olarak talep etmeleri çok daha doğru olacaktır” diye konuştu.

KFC deprem bölgesinden çıkıyor: Çalışanları istifaya zorladı

İş Holding ve İlkem Şahin hakkında Hüseyin Şahin 1950’de kurdu. İlk olarak ev tekstili sektöründeydi. Şahin’in oğlu İlkem Şahin şirketi bir holdinge çevirdi. 2014’te İş Holding’i kurdu. Şu an Yönetim Kurulu Başkanlığını da İlkem Şahin yapıyor. Holding gıda, lojistik, tarım, sanayi, enerji, teksitl, insaat ve gayrimenkul, bilişim, dış ticaret, medya ve sanat sektörlerinde şirketlere sahip. KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme gibi markalarının bayiliklerini satıyorlar. Şahin 2020’de KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye bayiliklerini, ABD Yum Brands’tan aldı. Yum Brands, 2023’te İlkem Şahin’e yılın franchise’ı ödülünü verdi. 12 Şubat 2024’te, GQ Dergisi tarafından yılın en başarılı erkeği seçildi. Aynı yıl Almanya’daki birçok şirketi iflas etti. Bu yılın başında da Yum Brands bayilik haklarını feshetti. Bunun üzerine Şahin, KFC ve Pizza Hut için konkordatoya başvurdu.

(AV/HA)