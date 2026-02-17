Yasadışı bahis operasyonunda Diyarbekirspor’a el konuldu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası "yasa dışı bahis" suçuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti.

Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Diyarbekirspor hakkında Diyarbekirspor 2025-2026 sezonu itibarıyla 3. Lig'de yer alıyordu. Takım 25 puanla 11'inci sıradaydı. Takım, 1977'de Diyarbakır’da Tarım Doğanspor adıyla kuruldu. 1986’da Beşyüzevlerspor, 2010’da ise Yeni Diyarbakırspor adını aldı.Türkiye Futbol Federasyonu’nun onayıyla kulübün adı 7 Temmuz 2015’te Diyarbekirspor olarak değiştirildi. Not: Diyarbekirspor ile Diyarbakırspor farklı kulüplerdir. Diyabekirspor Adına Onay

