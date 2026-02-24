Yasadışı bahis operasyonunda 72 gözaltı kararı

Antalya merkezli sekiz ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da üç yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer yedi ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Öte yandan, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.

