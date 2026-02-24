ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 10:59 24 Şubat 2026 10:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 11:08 24 Şubat 2026 11:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Yasadışı bahis operasyonunda 72 gözaltı kararı

Hesaplarında 3 milyar 400 milyon liralık para trafiği tespit edilen 72 kişiye yönelik sekiz ilde operasyon düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Mersin Emniyet Müdürlüğü

Antalya merkezli sekiz ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da üç yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer yedi ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Öte yandan, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.

(HA)

İstanbul
yasa dışı bahis
