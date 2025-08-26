ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 12:15
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 12:19
2 dk Okuma

“Yaşadığınız her türlü sınır ihlalini Oyuncular Sendikası’na iletin”

Oyuncular Sendikası, genç oyuncuların Oda Tiyatrosu’ndaki erkek bir yönetmeni ifşa etmesi üzerine açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Yaşadığınız her türlü sınır ihlalini Oyuncular Sendikası’na iletin”
Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, son haftalarda sosyal medya üzerinden erkek fotoğrafçıları, oyuncuları, müzisyenleri ve kültür-sanat camiasındaki bazı isimleri ifşa ediyor.

Açıklamalarda, ifşa edilen erkeklerin sektördeki güçlerini kullanarak kadın ve LGBTİ+’ları taciz ettikleri ve onlara cinsel saldırıda bulundukları beyan ediliyor.

Şu ana dek 100’den fazla erkek ifşa edildi, bazı kurum ve sanatçılar ise bu erkeklerle ilişkilerini sonlandırdı.
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
23 Ağustos 2025

“Soyunarak prova yapma” teklifi

İstanbul’da faaliyet gösteren Oda Tiyatrosu’nda erkek bir yönetmenin genç oyuncuları istismar ettiği beyanları gündeme gelirken, konuya ilişkin Oyuncular Sendikası da açıklama yaptı.

Sendikaya ulaşan şikâyetlerde, söz konusu yönetmenin audition (seçme) ve prova süreçlerinde mesleki etiğe ve insan haklarına aykırı tutum ve talepler gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, gelen bildirimler arasında genç oyuncuların yönetmenin taleplerini kabul etmedikleri takdirde “başka yerlerde iş bulamayacakları” yönünde tehdit edildiği ve “soyunarak prova yapma” gibi tekliflerle karşılaştıkları da yer aldı.

İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025

“Dayanışma güçlendirir”

Oyuncular Sendikası açıklamasında, söz konusu ihlallerin sisteme içkin sorunların parçası olduğuna değinerek özetle şöyle dedi:

Bu tür durumlar, oyuncuların yalnızlaştığı, kendisini çaresiz hissettiği ve çoğu zaman susmak zorunda kaldığı bir döngüyü doğuruyor. Oysa bu ihlaller yalnızca bireysel değil, sistemsel bir sorunun parçasıdır. Sessizlik, bu döngünün sürmesine neden olur, mücadele ve dayanışma ise güçlendirir.

Şikayet edilen tiyatro yönetmeninin aynı zamanda üyemiz olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz. Konunun bu şekilde gündeme gelmiş olmasını da dikkate alarak en hızlı şekilde sendikamızın disiplin kurulunun harekete geçerek gerekli soruşturmaları yapacağını ilan ederiz. Konu hakkındaki gelişmeleri de ayrıca üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşacağız.

Yalnız değilsiniz. Sizinle benzer deneyimler yaşamış birçok kişi olduğunu bilmek, bu döngüyü kırmak için ilk adımdır. Sesinizi duyurmanız, yalnızca kendi hikayenizi değil, başka oyuncuların da geleceğini korur. Yaşadığınız her türlü sınır ihlalini, Oyuncular Sendikası’na iletmekten çekinmeyin. Güvenli, şeffaf ve dayanışmacı bir sahne ortamı ancak birlikte mümkün.

Sendikaya, 05308210098-99 no’lu telefonlardan ve [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
oyuncular sendikası cinsel taciz Cinsel saldırı erkek fotoğrafçılar kültür-sanat camiası ifşaları Oda Tiyatrosu
ilgili haberler
Edebiyatçılar: Hayatta kalan kadınların ve LGBTİ+’ların yanındayız
Bugün 14:43
/haber/edebiyatcilar-hayatta-kalan-kadinlarin-ve-lgbti-larin-yanindayiz-310837
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025
/yazi/ifsalardan-nanaya-hicbir-kadin-yalniz-degildir-310773
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
23 Ağustos 2025
/haber/turkiyeli-kadin-ve-lgbti-lar-erkek-fotografci-ve-sanatcilari-ifsa-ediyor-310766
Taciz, ifşa ve şikayet üzerine Kuzey Amerika'dan bir perspektif
6 Temmuz 2021
/yazi/taciz-ifsa-ve-sikayet-uzerine-kuzey-amerika-dan-bir-perspektif-246781
EDEBİYATIN KADINLARI ANLATIYOR
Pelin Buzluk: İfşalar, adalet mücadelesinde kadınlara başka alan açtı
9 Mart 2021
/haber/pelin-buzluk-ifsalar-adalet-mucadelesinde-kadinlara-baska-alan-acti-240511
İfşalar, adalet ve kadınların güçlenmesi
6 Şubat 2021
/yazi/ifsalar-adalet-ve-kadinlarin-guclenmesi-238817
Fransa'da yeni bir ifşa hareketi: #MeTooInceste
25 Ocak 2021
/haber/fransa-da-yeni-bir-ifsa-hareketi-metooinceste-238132
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Edebiyatçılar: Hayatta kalan kadınların ve LGBTİ+’ların yanındayız
Bugün 14:43
/haber/edebiyatcilar-hayatta-kalan-kadinlarin-ve-lgbti-larin-yanindayiz-310837
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025
/yazi/ifsalardan-nanaya-hicbir-kadin-yalniz-degildir-310773
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
23 Ağustos 2025
/haber/turkiyeli-kadin-ve-lgbti-lar-erkek-fotografci-ve-sanatcilari-ifsa-ediyor-310766
Taciz, ifşa ve şikayet üzerine Kuzey Amerika'dan bir perspektif
6 Temmuz 2021
/yazi/taciz-ifsa-ve-sikayet-uzerine-kuzey-amerika-dan-bir-perspektif-246781
EDEBİYATIN KADINLARI ANLATIYOR
Pelin Buzluk: İfşalar, adalet mücadelesinde kadınlara başka alan açtı
9 Mart 2021
/haber/pelin-buzluk-ifsalar-adalet-mucadelesinde-kadinlara-baska-alan-acti-240511
İfşalar, adalet ve kadınların güçlenmesi
6 Şubat 2021
/yazi/ifsalar-adalet-ve-kadinlarin-guclenmesi-238817
Fransa'da yeni bir ifşa hareketi: #MeTooInceste
25 Ocak 2021
/haber/fransa-da-yeni-bir-ifsa-hareketi-metooinceste-238132
Sayfa Başına Git