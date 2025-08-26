“Yaşadığınız her türlü sınır ihlalini Oyuncular Sendikası’na iletin”

Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, son haftalarda sosyal medya üzerinden erkek fotoğrafçıları, oyuncuları, müzisyenleri ve kültür-sanat camiasındaki bazı isimleri ifşa ediyor.

Açıklamalarda, ifşa edilen erkeklerin sektördeki güçlerini kullanarak kadın ve LGBTİ+’ları taciz ettikleri ve onlara cinsel saldırıda bulundukları beyan ediliyor.

Şu ana dek 100’den fazla erkek ifşa edildi, bazı kurum ve sanatçılar ise bu erkeklerle ilişkilerini sonlandırdı.

İstanbul’da faaliyet gösteren Oda Tiyatrosu’nda erkek bir yönetmenin genç oyuncuları istismar ettiği beyanları gündeme gelirken, konuya ilişkin Oyuncular Sendikası da açıklama yaptı.

Sendikaya ulaşan şikâyetlerde, söz konusu yönetmenin audition (seçme) ve prova süreçlerinde mesleki etiğe ve insan haklarına aykırı tutum ve talepler gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, gelen bildirimler arasında genç oyuncuların yönetmenin taleplerini kabul etmedikleri takdirde “başka yerlerde iş bulamayacakları” yönünde tehdit edildiği ve “soyunarak prova yapma” gibi tekliflerle karşılaştıkları da yer aldı.

Oyuncular Sendikası açıklamasında, söz konusu ihlallerin sisteme içkin sorunların parçası olduğuna değinerek özetle şöyle dedi:

Bu tür durumlar, oyuncuların yalnızlaştığı, kendisini çaresiz hissettiği ve çoğu zaman susmak zorunda kaldığı bir döngüyü doğuruyor. Oysa bu ihlaller yalnızca bireysel değil, sistemsel bir sorunun parçasıdır. Sessizlik, bu döngünün sürmesine neden olur, mücadele ve dayanışma ise güçlendirir.

Şikayet edilen tiyatro yönetmeninin aynı zamanda üyemiz olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz. Konunun bu şekilde gündeme gelmiş olmasını da dikkate alarak en hızlı şekilde sendikamızın disiplin kurulunun harekete geçerek gerekli soruşturmaları yapacağını ilan ederiz. Konu hakkındaki gelişmeleri de ayrıca üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşacağız.

Yalnız değilsiniz. Sizinle benzer deneyimler yaşamış birçok kişi olduğunu bilmek, bu döngüyü kırmak için ilk adımdır. Sesinizi duyurmanız, yalnızca kendi hikayenizi değil, başka oyuncuların da geleceğini korur. Yaşadığınız her türlü sınır ihlalini, Oyuncular Sendikası’na iletmekten çekinmeyin. Güvenli, şeffaf ve dayanışmacı bir sahne ortamı ancak birlikte mümkün.