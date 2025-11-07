Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen Afrika aslanı yavrusuna el konuldu

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir veteriner kliniğinde yapılan ortak denetimde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen yaklaşık 35 günlük bir erkek Afrika aslanı yavrusu bulundu.

Denetim, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Yavru aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili iki kişiye idarî para cezası uygulandığı bildirildi. (TY)