HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 10:34
1 dk Okuma

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen Afrika aslanı yavrusuna el konuldu

35 günlük yavru, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

BİA Haber Merkezi

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen Afrika aslanı yavrusuna el konuldu
Videodan ekran görüntüsü.

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir veteriner kliniğinde yapılan ortak denetimde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen yaklaşık 35 günlük bir erkek Afrika aslanı yavrusu bulundu.

Denetim, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Yavru aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili iki kişiye idarî para cezası uygulandığı bildirildi. (TY)

İstanbul
tarım ve orman bakanlığı yasadışı hayvan kaçakçılığı aslan
